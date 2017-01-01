Встреть своего Барбоса: выставка бесПОДОБНЫХ собак в Киеве

Ежегодный Кубок Барбоса приглашает на эмоциональную встречу с четырехлапыми счастьями. 6 октября на ВДНХ (пр-т. Глушкова, 1) состоится одиннадцатая самая большая выставка-конкурс беспородных собак в Украине. Приходите вместе с близкими – болеть, отдыхать и находить новых друзей.

Барбосы – уникальные собаки. Они не беспородные – они бесПОДОБНЫЕ! Их внешность – вне скучных стандартов. Их характеры – сформированы и понятны будущим хозяевам.

Если вам не хватает компаньона-энерджайзера и мотивации каждый день гулять на природе…

Если вы с детства мечтали о лохматом товарище и никак не могли исполнить мечту…

Если у вас уже есть собака и вы планируете взять еще одну, потому что в курсе, как это круто…

Если подписчики вашего Instagram скучают без зажигательных сториз…

Если ваши собственные дети готовы на всё, только бы у них наконец появился пёс…

Если вы и ваша семья просто хотите отдохнуть и получить океан позитивных эмоций…

И если вы точно знаете, что ДЛЯ ДРУЖБЫ НЕ ВАЖНА ПОРОДА, Кубок Барбоса – именно то событие, которое вам стоит посетить.

Вас, ваши семьи и ваших друзей ждёт несколько локаций:

- территория состязания четырехлапых, где они будут меряться хвостами, ушами, талантами и хозяевами;

- волонтерские пункты, где вам расскажут больше о беспородных собаках и подскажут, как им помочь;

- площадка, где можно ВСЁ (конечно же, Барбосам).

Кроме того, на событии вы сможете пообщаться со счастливыми хозяевами беспородных собак и найти собственное лохматое счастье. Возможно, ваш Барбос не будет приносить вам тапочки, но обязательно будет приносить радость.

“Основная цель – поднять престиж беспородных собак, показать, какие они талантливые, волшебные и уникальные. Ведь все барбосы непохожи между собой! Также мы стремимся поднять уровень ответственности хозяев, которые выбрали беспородного хвостатого друга“, — комментирует событие Президент Молодежной Лиги Защиты Животных Ирина Терещенко.

Организаторы события: Молодежная Лига Защиты Животных, при поддержке генерального партнера Mars Украина, представленного TM Pedigree.

Больше информации на сайте и в соцсетях.

Встретимся 6 октября на ВДНХ. Вход свободный!