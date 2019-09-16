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Портнов пригрозил Порошенко арестом активов

Комментариев: 7
Юрист продолжает публичную вражду с пятым президентом Украины.
Портнов пригрозил Порошенко арестов активов
Портнов пригрозил Порошенко арестов активов
facebook.com/portnov.andrey.ukraine

Экс-заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов заявил, что активы Петра Порошенко могут быть арестованы в скором времени. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Юрист предположил, что бывшему президенту принадлежит очень много 

лишнего имущества. Пост Портнова вызвал интерес у пользователей сети. При этом Портнов пообещал сообщить Порошенко об аресте его активов на своем Telegram-канале.

Петр Алексеевич, предстоящую неделю пора посвятить аресту Ваших активов. Ничего личного, просто Вам принадлежит слишком много лишнего имущества. Сообщу Вам сразу, как это произойдет по старому каналу связи - через Telegram-канал. Спокойной ночи, сегодня Вам лучше спать с калькулятором, - заявил Портнов.

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Напомним, силовики обыскивают банк Порошенко в Киеве. Правоохранители проводят обыски в здании Международного инвестиционного банка, который принадлежит Петру Порошенко.

 

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Теги: ГБР, активы, Портнов, Порошенко
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Комментариев (10)
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sharry-sharry    16.09.2019, 15:30
Оценка:  -2
sharry-sharry
У портного,у самого задница горит,а он все угрожает, все никак не уймется.
farfalle    16.09.2019, 15:31
Оценка:  +2
farfalle
Что ж такой неуклюжий-то, порохобот?))
Что там именно у него горит, расскажи всем?
сергей11    16.09.2019, 15:02
Оценка:  -1
сергей11
Кто такой портнов? Или Петя ему в своё время сильно яички прищемил?
farfalle    16.09.2019, 15:25
Оценка:  +1
farfalle
Люди, стоящие за Портновым, очень влиятельные. Стратегия очень простая - заставить Петю в панике бежать из страны, а там через годик типа сердечный приступ. И шито-крыто. очень много знает.
farfalle    16.09.2019, 15:32
Оценка:  +2
farfalle
Точно так же, как Шарий -просто диктор, так и Портнов- просто озвучивает материалы, подготовленные большой командой. Ну а команду финансируют большие люди)
Legkaya_Lisa    16.09.2019, 14:49
Оценка:  +1
Legkaya_Lisa
Когда уже этого Портнова заткнут?
farfalle    16.09.2019, 15:25
Оценка:  0
farfalle
Его трудно заткнуть, так как слишком много убедительных доказательств, малыш
Woodbrother    16.09.2019, 14:48
Оценка:  +1
Woodbrother
Какой то сюрреализм. Президентом выбирали одного клоуна, а реально рулит страной совсем другой клоун и еще много всяких людей. Полная анархия и хаос.
Voland1818    16.09.2019, 14:59
Оценка:  0
Voland1818
А ты че так возбудился, блохастый? Переживаешь за своего свинорылого Пэдю? Аль боишься, что перестанет тебе платить за твои скудоумные высеры, потрохоботик?)))
farfalle    16.09.2019, 15:26
Оценка:  0
farfalle
У вас с 1991 года сюрреализм, дятел. Только заметил?))
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