Портнов пригрозил Порошенко арестом активов

Юрист продолжает публичную вражду с пятым президентом Украины.

Экс-заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов заявил, что активы Петра Порошенко могут быть арестованы в скором времени. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Юрист предположил, что бывшему президенту принадлежит очень много

лишнего имущества. Пост Портнова вызвал интерес у пользователей сети. При этом Портнов пообещал сообщить Порошенко об аресте его активов на своем Telegram-канале.

Петр Алексеевич, предстоящую неделю пора посвятить аресту Ваших активов. Ничего личного, просто Вам принадлежит слишком много лишнего имущества. Сообщу Вам сразу, как это произойдет по старому каналу связи - через Telegram-канал. Спокойной ночи, сегодня Вам лучше спать с калькулятором, - заявил Портнов.

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Напомним, силовики обыскивают банк Порошенко в Киеве. Правоохранители проводят обыски в здании Международного инвестиционного банка, который принадлежит Петру Порошенко.

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