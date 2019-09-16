Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Мариуполе боевика "ДНР" застрелили в его собственной квартире

Комментариев: 17
Отпущенного судом Романа Джумаева расстреляли в упор.
В Мариуполе боевика "ДНР" застрелили в его собственной квартире
© 0629.com.ua
Фото 1/3
  • Джумаев скончался до приезда “скорой“
  • Джумаев скончался до приезда “скорой“
  • Джумаев скончался до приезда “скорой“
В Мариуполе боевика "ДНР" застрелили в его собственной квартире
Джумаев скончался до приезда “скорой“
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Мариуполе в понедельник, 16 сентября, в квартире нашли расстрелянным боевика Романа Джумаева.

Об этом сообщает местное издание 0629.

Читай также: В Крыму устроили выставку портретов убитых боевиков “ЛДНР“

Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Роман Джумаев и расстреляли его в упор. По данным медиков, на теле мужчины обнаружены многочисленные огнестрельные раны. Он скончался до приезда “скорой“.

Сам Джумаев родом из мариуполя, некоторое время работал в Киеве программистом, но в начале оккупации Донбасса приехал в Донецк и отправился воевать с боевиками. Штурмовал донецкий аэропорт и Дебальцево.

Летом 2015 года через Россию выехал в Беларусь, где получил разрешение на работу (якобы был менеджером по продажам) и провел там почти год. В то время он был в розыске МВД и СБУ.

У белорусских правоохранителей претензий к террористу не было. О Джумаеве в марте 2016-го писал и директор "Миротворца" Роман Зайцев.

В сентябре 2016-го Джумаев переехал в Россию. Пожаловался журналистам:

“Да, пришлось переехать в Москву, поскольку в Беларуси я встретил слишком негативную реакцию окружающих“.

Читай также: Из них не течет кровь: Экс-главарь боевиков рассказал про “зомби“ в ВСУ

В сентябре 2017 года его схватили украинские боевики на Донбассе при попытке пресечь территории оккупации. Джумаев заявил, что хотел навестить родственников. С января 2018 года дело рассматривал Марьинский районный суд Донецкой области (г. Курахово). Джумаева обвиняли в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины. Ему грозило от 8 до 15 лет лишения свободы (с конфискацией или без).

Но 5 августа Октябрьский суд Мариуполя отпустил 28-летнего Романа Джумаева под домашний арест.

Как сообщалось 16 сентября, в “ЛНР“ арестовали “министра внутренних дел“ Игоря Корнета.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Мариуполь, боевик, "ДНР", застрелили
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (17)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    16.09.2019, 15:31
Оценка:  -8
Антибес
БМ,то что ты написал правду про украинских боевиков,огромное спасибо.Но ты теперь подвергнешься атаке"толпы недовольных патриотов",которая высрется кирпичами под кучей разных ников с двух ip-адресов!Занавес.)))))))))))))
sharry-sharry    16.09.2019, 15:27
Оценка:  +5
sharry-sharry
Так будет с любой тварью на украинской земле,которая убивала и калечила защитников украинской земли,и с теми кто призывал кремлевского педофила ввести войска,уничтожая при этом украинскую символику и украинцев!
ВыВсеВрети    16.09.2019, 15:26
Оценка:  +5
ВыВсеВрети
это случайно не тот говновоин который вчера стрелки забивал?...)))))))
WTF2wtf    16.09.2019, 15:17
Оценка:  -1
WTF2wtf
Лучше бы зону топтал
WTF2wtf    16.09.2019, 15:19
Оценка:  -2
WTF2wtf
а вот судья,
выпустивший воевавшего 2 года против Украины боевика "под домашний арест" - это очень даже интересно ...
Антибес    16.09.2019, 15:14
Оценка:  -12
Антибес
Кстати,БМ,спасибо что начал писать правду.
"В сентябре 2017 года его схватили украинские боевики на Донбассе".
WTF2wtf    16.09.2019, 15:16
Оценка:  +5
WTF2wtf
Шизоид-уркаинофоб из раши,
иди нах со своей контузией
Антибес    16.09.2019, 15:19
Оценка:  -4
Антибес
Уркаинофоб?Бот с кучей аккаунтов ,ты снова злоупотребил канистру глодопойла?Ты от врождённой тупости и хронического пьянства не можешь прочитать правду что написал БМ,а я виноват? :-)
WTF2wtf    16.09.2019, 15:21
Оценка:  +1
WTF2wtf
Boxerogos,
да не скули ты, шизоид из раши.
Нахyй пшел
Антибес    16.09.2019, 15:26
Оценка:  -2
Антибес
Непросыхающий,тупой бот с кучей аккаунтов,кто такой Boxerogos?Один из твоих ников?Так их у тебя здесь минимум 30.А у меня один.И поэтому я тебе ставлю один минус,а ты мне,с помощью приложения Multifox,сколько не жалко.Ты смешон,никчёмный алкоголик.Ты просто жалок,бот. :-)
realЛунев    16.09.2019, 15:11
Оценка:  +10
realЛунев
Яке прикре самогубство
Антибес    16.09.2019, 15:11
Оценка:  -15
Антибес
Он-мученик.Перед Законом он чист,перед людьми и совестью тоже.Вечная ему память.
WTF2wtf    16.09.2019, 15:15
Оценка:  +3
WTF2wtf
Бот путинский ,
ты так пишешь о всех членах незаконных вооруженных формирований,
воевавших против россии?
bugrov3    16.09.2019, 15:07
Оценка:  +8
bugrov3
каюк потворе - хор аляксандрава встрячайте.
asfd0    16.09.2019, 15:05
Оценка:  -14
asfd0
Украинец, который был расстрелян в мирном Мариуполе в своей квартире - это боевик, а удалось установить, неизвестные - это активисты или патриоты?
сергей11    16.09.2019, 15:10
Оценка:  +7
сергей11
Какой он нафих украинец?
bugrov3    16.09.2019, 15:13
Оценка:  +7
bugrov3
шакал из арды был ликвидирован ПАТРИОТАМИ на территории УКРАИНЫ.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь