Отпущенного судом Романа Джумаева расстреляли в упор.

В Мариуполе боевика "ДНР" застрелили в его собственной квартире

В Мариуполе боевика "ДНР" застрелили в его собственной квартире

В Мариуполе в понедельник, 16 сентября, в квартире нашли расстрелянным боевика Романа Джумаева.

Об этом сообщает местное издание 0629.

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Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Роман Джумаев и расстреляли его в упор. По данным медиков, на теле мужчины обнаружены многочисленные огнестрельные раны. Он скончался до приезда “скорой“.

Сам Джумаев родом из мариуполя, некоторое время работал в Киеве программистом, но в начале оккупации Донбасса приехал в Донецк и отправился воевать с боевиками. Штурмовал донецкий аэропорт и Дебальцево.

Летом 2015 года через Россию выехал в Беларусь, где получил разрешение на работу (якобы был менеджером по продажам) и провел там почти год. В то время он был в розыске МВД и СБУ.

У белорусских правоохранителей претензий к террористу не было. О Джумаеве в марте 2016-го писал и директор "Миротворца" Роман Зайцев.

В сентябре 2016-го Джумаев переехал в Россию. Пожаловался журналистам:

“Да, пришлось переехать в Москву, поскольку в Беларуси я встретил слишком негативную реакцию окружающих“.

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В сентябре 2017 года его схватили украинские боевики на Донбассе при попытке пресечь территории оккупации. Джумаев заявил, что хотел навестить родственников. С января 2018 года дело рассматривал Марьинский районный суд Донецкой области (г. Курахово). Джумаева обвиняли в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины. Ему грозило от 8 до 15 лет лишения свободы (с конфискацией или без).

Но 5 августа Октябрьский суд Мариуполя отпустил 28-летнего Романа Джумаева под домашний арест.

Как сообщалось 16 сентября, в “ЛНР“ арестовали “министра внутренних дел“ Игоря Корнета.

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