В Мариуполе боевика "ДНР" застрелили в его собственной квартире
В Мариуполе в понедельник, 16 сентября, в квартире нашли расстрелянным боевика Романа Джумаева.
Об этом сообщает местное издание 0629.
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Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Роман Джумаев и расстреляли его в упор. По данным медиков, на теле мужчины обнаружены многочисленные огнестрельные раны. Он скончался до приезда “скорой“.
Сам Джумаев родом из мариуполя, некоторое время работал в Киеве программистом, но в начале оккупации Донбасса приехал в Донецк и отправился воевать с боевиками. Штурмовал донецкий аэропорт и Дебальцево.
Летом 2015 года через Россию выехал в Беларусь, где получил разрешение на работу (якобы был менеджером по продажам) и провел там почти год. В то время он был в розыске МВД и СБУ.
У белорусских правоохранителей претензий к террористу не было. О Джумаеве в марте 2016-го писал и директор "Миротворца" Роман Зайцев.
В сентябре 2016-го Джумаев переехал в Россию. Пожаловался журналистам:
“Да, пришлось переехать в Москву, поскольку в Беларуси я встретил слишком негативную реакцию окружающих“.
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В сентябре 2017 года его схватили украинские боевики на Донбассе при попытке пресечь территории оккупации. Джумаев заявил, что хотел навестить родственников. С января 2018 года дело рассматривал Марьинский районный суд Донецкой области (г. Курахово). Джумаева обвиняли в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины. Ему грозило от 8 до 15 лет лишения свободы (с конфискацией или без).
Но 5 августа Октябрьский суд Мариуполя отпустил 28-летнего Романа Джумаева под домашний арест.
Как сообщалось 16 сентября, в “ЛНР“ арестовали “министра внутренних дел“ Игоря Корнета.
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выпустивший воевавшего 2 года против Украины боевика "под домашний арест" - это очень даже интересно ...
"В сентябре 2017 года его схватили украинские боевики на Донбассе".
иди нах со своей контузией
да не скули ты, шизоид из раши.
Нахyй пшел
ты так пишешь о всех членах незаконных вооруженных формирований,
воевавших против россии?