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Зеленский призвал Словакию надавить на Россию для освобождения Донбасса

Комментариев: 8
Президент заявил, что усмирение РФ в интересах Европы.
Зеленский просит Чапутову надавить на РФ
Зеленский просит Чапутову надавить на РФ
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Гарант призвал Словакию усилить давление на России с целью освобождения Донбасса и Крыма. Об этом сообщает Офис президента.

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На пресс-конференции по итогу встречи двух президентов Зеленский заявил, что его коллега назвала освобождение Донбасса личной целью.

Окончание войны и деоккупация всех украинских территорий - это моя главная миссия и мы очень рассчитываем на вашу поддержку. Дипломатическое и санкционное давление всех наших партнеров, в том числе и Словакии, это нужно не только Украине, это необходимо всей Европе, которая всегда будет чувствовать себя в опасности, пока РФ игнорирует международное право, - заявил Зеленский.

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Кроме того, Зеленский акцентировал внимание на то, что именно Словакия стоит во главе ОБСЕ. Он верит, что это поможет в разрешении украинско-российского кризиса.

Ожидаем, что Словакия и дальше будет ставить в ОБСЕ вопрос о полном выводе оккупационных войск из Украины и возвращение под наш, украинский контроль, временно оккупированных территорий, - добавил гарант.

Напомним, Зеленский встретился с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. В Киеве состоялась официальная церемония встречи глав двух государств.

 

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Теги: Зеленский, Чапутова, РФ, Донбасс, давление
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Комментариев (8)
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Бигсэм    16.09.2019, 15:41
Оценка:  -1
Бигсэм
Путин смертельно побледнел от этой новости.
Зорян_и_Шкиряк    16.09.2019, 15:29
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Мне кажется, что на такую просьбу словаки только кивнут ради приличия.
Russian-Troll    16.09.2019, 15:11
Оценка:  0
Russian-Troll
Единственное на кого нужно надавить, чтобы закончить геноцид на Донбассе, так это на Украину.
Мыкола    16.09.2019, 15:10
Оценка:  0
Мыкола
Зе это Порох намбы 2. И окончание карьеры будет такой же.Марионетки долго не задерживаются на политической сцене.Украинцам пора, наконец, опереться на собственные силы и выбирать своих , а не марионеток
asfd0    16.09.2019, 15:09
Оценка:  +1
asfd0
И Путин такой сидит и причетает, - это конец, призывайте кого угодно, но только не Словакию, только не Словакию )))))))
VSHIVANKA    16.09.2019, 15:05
Оценка:  0
VSHIVANKA
НЫТИК , ЯБЕДА И ПОПРОШАЙКА......))))
ЕГО ОТЛИЧИЕ ОТ ПОРОСЕНКА ТОЛЬКО В ВОЗРАСТЕ И РАЗМЕРЕ КОШЕЛЬКА , НО И ТО , И ДРУГОЕ ДЕЛО НАЖИВНОЕ......)))
СУГС ??? ))))
designandrey65    16.09.2019, 15:07
Оценка:  -2
designandrey65
Твое мнение, это только твое мнение.
designandrey65    16.09.2019, 15:08
Оценка:  -1
designandrey65
Он уже сделал в сто раз больше чем порось за всю свою каденцию
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