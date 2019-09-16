Зеленский призвал Словакию надавить на Россию для освобождения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Гарант призвал Словакию усилить давление на России с целью освобождения Донбасса и Крыма. Об этом сообщает Офис президента.
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На пресс-конференции по итогу встречи двух президентов Зеленский заявил, что его коллега назвала освобождение Донбасса личной целью.
Окончание войны и деоккупация всех украинских территорий - это моя главная миссия и мы очень рассчитываем на вашу поддержку. Дипломатическое и санкционное давление всех наших партнеров, в том числе и Словакии, это нужно не только Украине, это необходимо всей Европе, которая всегда будет чувствовать себя в опасности, пока РФ игнорирует международное право, - заявил Зеленский.
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Кроме того, Зеленский акцентировал внимание на то, что именно Словакия стоит во главе ОБСЕ. Он верит, что это поможет в разрешении украинско-российского кризиса.
Ожидаем, что Словакия и дальше будет ставить в ОБСЕ вопрос о полном выводе оккупационных войск из Украины и возвращение под наш, украинский контроль, временно оккупированных территорий, - добавил гарант.
Напомним, Зеленский встретился с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. В Киеве состоялась официальная церемония встречи глав двух государств.
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ЕГО ОТЛИЧИЕ ОТ ПОРОСЕНКА ТОЛЬКО В ВОЗРАСТЕ И РАЗМЕРЕ КОШЕЛЬКА , НО И ТО , И ДРУГОЕ ДЕЛО НАЖИВНОЕ......)))
СУГС ??? ))))