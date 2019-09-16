Под Тернополем 14-летняя девочка повесилась после прочтения культового романа

Подробности смерти школьницы рассказали ее подруги и полиция.

Ученица 9 класса повесилась в селе Надречное Тернопольской области в сарае дома, в котором проживала вместе с 85-летней бабушкой. Об этом передают Факты.

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Подруги девочки ранее сообщали журналистам, что предварительная причина поступка девочка кроется в том, что она увлеклась опасной игрой из ряда “групп смерти”. Между тем, в полиции эту версию не подтвердили.

Мы просмотрели всю историю посещений в интернете школьницы. Девочка не состояла в группах наподобие “Синего кита” или еще какой-либо в этом роде. Тем не менее нам известно, что в начале лета девятиклассница прочитала культовый роман Стейс Крамер “50 дней до моего самоубийства”. В мире известно несколько случаев, когда подростки сводили счеты с жизнью после его прочтения, - рассказали журналистам в полиции области.

О погибшей девочке в школе и селе очень позитивно вспоминают. Она была активной и веселой, ее любили в школе. Между тем, незадолго до самоубийства девочка написала в своем дневнике:

Меня никто не слышит.

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Известно, что девочка жила с бабушкой. Папа и мама девочки были в разводе. Оба они уехали на заработки в Польшу. Кстати, мама девочки должна была вернуться через день после смерти дочери.

Психологи проанализировали дневник девочки и пришли к выводу, что она пребывала в состоянии сильной депрессии. Никто не знал, что на самом деле творилось в ее душе.

Наши психологи проанализировали дневник девочки и пришли к выводу, что с начала лета она была в состоянии сильной депрессии. Тогда и нашла в интернете этот роман про девочку-самоубийцу, который, возможно, подтолкнул ее к роковому шагу, - сообщили в полиции.

Роман “50 дней до моего самоубийства”» считается культовым среди подростков. Его части цитируют в так называемых “группах смерти”. Сюжет романа вертится вокруг шестнадцатилетней девушки, которая хочет покончить жизнь самоубийством из-за развода родителей и неудач по жизни. Она ставит себе цель: прожить 50 дней, после чего решить, жить ей или умереть. С каждым днем ее проблемы становятся действительно все более серьезными, что еще больше подталкивает главную героиню к самоубийству.

Автор книги - 18-летняя россиянка Анастасия Хохлова. В предисловии она пишет, никого не призывает к суициду. Она лишь хочет донести, что когда человеку плохо, его может посетить мысль о самоубийстве. В такие моменты надо дать себе 50 дней, чтобы решить точно, чего ты хочешь: жить или умереть.

По некоторым данным, после прочтения книги подростки действительно принимали решение свести счеты с жизнью. Между тем, статистики нет. Такие случаи были зафиксированы и в Украине, когда на Волыни одна за другой повесились две подружки подросткового возраста.

Напомним, во Львове 21-летняя девушка пыталась убить себя в церкви. К счастью, женщину спасли медики.

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