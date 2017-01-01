Офис президента появился в Instagram

ОП завел официальную страницу в популярной социальной сети.

Офис президента Украины Владимира Зеленского завел официальную страницу в Instagram. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

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В ОП обещают публиковать в Instagram самые актуальные и свежие новости из жизни президента Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской.

Офис Президента запустил официальную страницу в социальной сети Instagram. Присоединяйтесь, будем на связи! - сообщили в пресс-службе гаранта.

Также пресс-служба Зеленского оставила ссылку на их официальный аккаунт.

Напомним, у Зеленского появился Telegram-канал. Отмечается, что Зеленский создал канал в мессенджере еще 30 июля. Первую публикацию президент создал 1 августа. По состоянию на 13 сентября на канал президента подписалось порядка 4 тысяч человек.

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