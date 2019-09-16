Посольство РФ в Киеве освобождают от колючей проволоки

Рабочие не смогли объяснить, с чем связаны работы по удалению инсталляции.

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С забора посольства Российской Федерации в Украине на Воздухофлотском проспекте в Киеве демонтируют колючую проволоку, пишет Укринформ.

Двое рабочих с раскладной лестницей снимают колючую проволоку с ворот посольства. При этом на вопрос, почему происходит демонтаж конструкции, рабочие коротко ответили "а спросите" и дальше общаться отказались.

Конструкцию с колючей проволокой на забор посольства РФ в Украине установили в 2014 году. Утром 23 июля с посольства России на Воздухофлотском проспекте в Киеве исчезла большая часть колючей проволоки.

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Последние несколько лет посольство было пустым. Посольство РФ в Вашингтоне в 2015 году также обнесли колючей проволокой.

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