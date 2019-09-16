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Посольство РФ в Киеве освобождают от колючей проволоки

Комментариев: 6
Рабочие не смогли объяснить, с чем связаны работы по удалению инсталляции.
Посольство РФ в Киеве освобождают от колючей проволоки
© Укринформ
Фото 1/6
  • В Киеве с посольства РФ демонтируют колючую проволоку
  • Посольство РФ освобождают от нелицеприятной инсталляции
  • Последние несколько лет посольство пустовало
  • Неизвестно, с чем связано решение убрать инсталляцию
  • Двое рабочих приехали с лестницами и снимают проволоку
  • Объяснить, в чем причина такой задачи, рабочие не могут
Посольство РФ в Киеве освобождают от колючей проволоки
В Киеве с посольства РФ демонтируют колючую проволоку
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С забора посольства Российской Федерации в Украине на Воздухофлотском проспекте в Киеве демонтируют колючую проволоку, пишет Укринформ.

Двое рабочих с раскладной лестницей снимают колючую проволоку с ворот посольства. При этом на вопрос, почему происходит демонтаж конструкции, рабочие коротко ответили "а спросите" и дальше общаться отказались.

Конструкцию с колючей проволокой на забор посольства РФ в Украине установили в 2014 году. Утром 23 июля с посольства России на Воздухофлотском проспекте в Киеве исчезла большая часть колючей проволоки.

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Последние несколько лет посольство было пустым. Посольство РФ в Вашингтоне в 2015 году также обнесли колючей проволокой.

 

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Теги: РФ, посольство, колючая проволока, Киев
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Комментариев (6)
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ЗаУкраину    16.09.2019, 16:43
Оценка:  +1
ЗаУкраину
Это бывший дворец пионеров,а через дорогу МОУ...
Кайдаш    16.09.2019, 16:46
Оценка:  -1
Кайдаш
Это бывший райком Залинычного района. Дворец пионеров им. Крупской (бывший) вниз по Курской, а МОУ - два квартала по Волздухофлотскому
Кайдаш    16.09.2019, 16:48
Оценка:  -1
Кайдаш
Сорри, клавиатура глючная... Зализничный район и Воздухофлотский проспект.
xapi3mat    16.09.2019, 16:40
Оценка:  -2
xapi3mat
правильно - пусть боятся!
Кайдаш    16.09.2019, 16:31
Оценка:  -4
Кайдаш
В этом здании меня принимали в комсомол в лохматом 1983-м... А сейчас оно похоже на приготовившейся к длительной осаде ДОТ
Olshankin    16.09.2019, 16:59
Оценка:  -3
Olshankin
Соседи осмелели потому, что активистов стало меньше, финансирование им в разы обрезали, безнаказанность под вопросом.
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