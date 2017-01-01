Полиция "сливала" телефонные разговоры украинцев "клиентам" за деньги

Правоохранители незаконно получали и продавали информацию о телефонных разговорах граждан .

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Государственное бюро расследований "накрыло" группу правоохранителей, которые сливали информацию о телефонных разговорах граждан третьим лицам. Об этом сообщила первый замдиректора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

"Расследуем причастность нескольких правоохранителей к продаже телефонных разговоров и другой информации касательно определенного круга лиц", - отметила она.

"Сейчас уже установлено, что правоохранители незаконно воспользовались своим служебным положением, чтобы получить у операторов мобильной связи информацию о телефонных разговорах граждан", - говорит Варченко.

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"Эти данные они продавали посредникам, а те – перепродавали заказчикам. Своими действиями они нарушили тайну телефонных разговоров", – написала замдиректора ГБР.

Она также сообщила, что недавно следователи Центрального аппарата ГБР совместно с СБУ и ГПУ провели ряд обысков, в ходе которых нашли доказательства вины правоохранителей.

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"Сейчас следователи продолжают следственные действия, чтобы получить дополнительные доказательства, которых будет достаточно для обоснования подозрения всем участникам преступной группы – и правоохранителям, и их "клиентам", – добавила она.

Напомним, 12 сентября группу правоохранителей уже поймали на незаконной слежке за гражданами.

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