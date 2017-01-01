КСУ продолжит рассматривать закон о люстрации

В деле на данный момент назначены два судьи докладчика - скоро сменится глава КСУ.

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Конституционный суд во вторник продолжит рассмотрение представления о конституционности ряда статей закона "О очищении власти". Такие данные следуют из Повестки дня суда.

Судьями-докладчикома выступают глава КСУ Наталья Шаптала и Александр Литвинов - дело в том, что у Шапталы 21 сентября истекает 9-летний срок полномочий судьи и главы суда.

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Закон "Об очищении власти" вступил в силу в октябре 2014 года. КСУ объединил три представления о незаконности отдельных положений закона в одно производство.

Напомним, ранее Романа Трубу признали не подпадающим под закон о люстрации.

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