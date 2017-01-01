ГПУ рассекретила декларации о доходах военных прокуроров

Информация об имуществе военных прокуроров станет открытой.

Руководство Генеральной прокуратуры сделали публичными декларации военных прокуроров.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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16 сентября заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление о применении мер специальной безопасности от 31 марта 2017 года, согласно которому была обеспечена конфиденциальность данных ряда должностных лиц военной прокуратуры.

Теперь информация об имуществе военных прокуроров станет открытой, и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как сообщалось 16 сентября, на Харьковском авиазаводе СБУ обнаружила растрату в 5,5 млн. грн.

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