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ГПУ рассекретила декларации о доходах военных прокуроров

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Информация об имуществе военных прокуроров станет открытой.
Чумак отменил постановление о применении ряда мер спецбезопасности
Чумак отменил постановление о применении ряда мер спецбезопасности
slovoidilo.ua

Руководство Генеральной прокуратуры сделали публичными декларации военных прокуроров.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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16 сентября заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление о применении мер специальной безопасности от 31 марта 2017 года, согласно которому была обеспечена конфиденциальность данных ряда должностных лиц военной прокуратуры.

Теперь информация об имуществе военных прокуроров станет открытой, и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как сообщалось 16 сентября, на Харьковском авиазаводе СБУ обнаружила растрату в 5,5 млн. грн.

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Теги: Чумак, прокурор
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