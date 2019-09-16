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"112 Украина" проиграл суд и скоро может пропасть из эфира

Комментариев: 4
Юрист телеканала сомневается, что Нацсовет продлит им лицензию.
Телеканал вскоре может закрыться
Телеканал вскоре может закрыться
фото "112 Украина"/Facebook

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Шестой апелляционный суд Киева отказал телеканалу "112 Украина" в удовлетворении апелляции, из-за чего в ближайшее время зрители могут утратить возможность смотреть телеканал. Об этом сообщил юрист телеканала Василий Сметана, передает "112 Украина".

"Решение вступает в силу, конечно же, мы будем использовать все средства защиты, предусмотренные законом, но решение уже, скажем так, будет действовать таким образом, как и задумано регулятором, а именно будет рассмотрен вопрос продления лицензии и будет отказано", - отметил он.

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"Все зрители, которые смотрят телеканал "112 Украина", это довольно большое покрытие, утратят такую возможность", - объяснил юрист.

Также он отметил, что вопрос о лишении телеканала лицензии будет рассмотрен Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания, и регулятор, вероятнее всего, откажет "112 Украина" в продлении лицензии. 

Сметана также заявил , что на судей оказывалось давление и они получали указания по поводу дела телеканала "112 Украина".

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"Было несколько публикаций относительно того, что судьи вызывались в Офис президента и так далее", - добавил он.

Ранее офис телеканала угрожали пикетировать национал-радикальные группировки, а затем здание телеканала обстреляли из гранатомета. 

Ранее сообщалось, что Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания внепланово проверит телеканал ZiK.

 

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Теги: 112 Украина, телеканал, Нацсовет, суд, лицензия
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Комментариев (4)
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х1976х    16.09.2019, 17:58
Оценка:  -3
х1976х
Борьба со свободой слова, начатая при режиме порошенки, не закончена.
colavova    16.09.2019, 18:40
Оценка:  0
colavova
Вышинский вернётся - порядок наведёт)))
asfd0    16.09.2019, 17:42
Оценка:  -1
asfd0
За то прямому не о чем переживать. Льют помои на граждам украины, разжигают вражду и всё нормально.
Letohradek    16.09.2019, 17:38
Оценка:  0
Letohradek
Замечательная новость! Одним говно-каналом станет меньше!
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