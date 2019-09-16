"112 Украина" проиграл суд и скоро может пропасть из эфира

Юрист телеканала сомневается, что Нацсовет продлит им лицензию.

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Шестой апелляционный суд Киева отказал телеканалу "112 Украина" в удовлетворении апелляции, из-за чего в ближайшее время зрители могут утратить возможность смотреть телеканал. Об этом сообщил юрист телеканала Василий Сметана, передает "112 Украина".

"Решение вступает в силу, конечно же, мы будем использовать все средства защиты, предусмотренные законом, но решение уже, скажем так, будет действовать таким образом, как и задумано регулятором, а именно будет рассмотрен вопрос продления лицензии и будет отказано", - отметил он.

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"Все зрители, которые смотрят телеканал "112 Украина", это довольно большое покрытие, утратят такую возможность", - объяснил юрист.

Также он отметил, что вопрос о лишении телеканала лицензии будет рассмотрен Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания, и регулятор, вероятнее всего, откажет "112 Украина" в продлении лицензии.

Сметана также заявил , что на судей оказывалось давление и они получали указания по поводу дела телеканала "112 Украина".

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"Было несколько публикаций относительно того, что судьи вызывались в Офис президента и так далее", - добавил он.

Ранее офис телеканала угрожали пикетировать национал-радикальные группировки, а затем здание телеканала обстреляли из гранатомета.

Ранее сообщалось, что Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания внепланово проверит телеканал ZiK.

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