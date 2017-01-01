ГБР возбудило дело против Минздрава времен Супрун

Следователей интересуют обстоятельства судебной эпопеи вокруг ректора медуниверситета имени Богомольца.

Читай также: Супрун заявила, что правоохранителям дали задачу ее преследовать

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Министерства здравоохранения из-за эпопеи с ректором медицинского университета имени Богомольца. Об этом сообщила бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Как указала в своем сообщении бывший министр, дело открыто из-за невыполнения министерством решения суда о восстановлении Екатерины Амосовой на должности ректора вышеупомянутого вуза. По словам Супрун, восстановление в должности через суд представляло собой последовательную стратегию борьбы бывшего ректора за “свое насиженное место“.

Эпопея с увольнениями / восстановлениями Амосовой продолжается уже полтора года. За это время она разными способами саботировала работу университета. Неоднократно через суды она восстанавливалась на должности, а также пыталась штурмом прорваться в здание университета вместе со своими “сторонниками“, - написала Супрун.

Читай также: Супрун раскритиковала работу Зеленского

Также бывший министр заявила, что Амосова незаконно увольняла тех, кто ее не поддерживал, и что от ее попыток вернуться в ректорское кресло больше всего страдали студенты и сотрудники медуниверситета.

Напомним, в начале сентября Верховная Рада обратилась в Счетную палату и Госаудитслужбу с просьбой проверить работу Минздрава времен Супрун. Обращение инициировал парламентский комитет по делам медицины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.