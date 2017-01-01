ГБР возбудило дело против Минздрава времен Супрун
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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Министерства здравоохранения из-за эпопеи с ректором медицинского университета имени Богомольца. Об этом сообщила бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.
Как указала в своем сообщении бывший министр, дело открыто из-за невыполнения министерством решения суда о восстановлении Екатерины Амосовой на должности ректора вышеупомянутого вуза. По словам Супрун, восстановление в должности через суд представляло собой последовательную стратегию борьбы бывшего ректора за “свое насиженное место“.
Эпопея с увольнениями / восстановлениями Амосовой продолжается уже полтора года. За это время она разными способами саботировала работу университета. Неоднократно через суды она восстанавливалась на должности, а также пыталась штурмом прорваться в здание университета вместе со своими “сторонниками“, - написала Супрун.
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Также бывший министр заявила, что Амосова незаконно увольняла тех, кто ее не поддерживал, и что от ее попыток вернуться в ректорское кресло больше всего страдали студенты и сотрудники медуниверситета.
Напомним, в начале сентября Верховная Рада обратилась в Счетную палату и Госаудитслужбу с просьбой проверить работу Минздрава времен Супрун. Обращение инициировал парламентский комитет по делам медицины.
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