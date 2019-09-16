Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Запуталась: Анастасия Приходько покидает политику и возвращается на сцену

Комментариев: 2
Певица решила покинуть партию Тимошенко.
Приходько уходит из политики
Приходько уходит из политики
www.instagram.com/prykhodko_official/

Певица Анастасия Приходько, которая неожиданно заявила о своем походе в большую политику по списку партии Юлии Тимошенко “Батькивщина”, также неожиданно заявила об уходе из большой политики.

Читай также: Приходько выиграла суд против команды Порошенко

О своем решении Приходько написала на своей странице в Instagram. Политик написала, что с политикой завязывает и возвращается снова на сцену.

Это был тяжелый год, но наши отношения с партией “Батькивщина” подошли к концу!

Огромное спасибо Юлии Тимошенко за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигался дальше! Да! Я возвращаюсь на сцену... Так что открыты к предложениям, к прессе, к новым проектам, - заявила Приходько.

Напомним, ранее мы писали, что певица Анастасия Приходько собралась в Раду. Исполнительница была намерена баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарке от партии Батькивщина.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Приходько, певица, политика, Тимошенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Lyonya-Space    16.09.2019, 18:10
Оценка:  -1
Lyonya-Space
А может не нужно было тулить в политику?...
Л_о_л_а    16.09.2019, 18:04
Оценка:  0
Л_о_л_а
почему не на мове?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь