Запуталась: Анастасия Приходько покидает политику и возвращается на сцену

Певица решила покинуть партию Тимошенко.

Певица Анастасия Приходько, которая неожиданно заявила о своем походе в большую политику по списку партии Юлии Тимошенко “Батькивщина”, также неожиданно заявила об уходе из большой политики.

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О своем решении Приходько написала на своей странице в Instagram. Политик написала, что с политикой завязывает и возвращается снова на сцену.

Это был тяжелый год, но наши отношения с партией “Батькивщина” подошли к концу! Огромное спасибо Юлии Тимошенко за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигался дальше! Да! Я возвращаюсь на сцену... Так что открыты к предложениям, к прессе, к новым проектам, - заявила Приходько.

Напомним, ранее мы писали, что певица Анастасия Приходько собралась в Раду. Исполнительница была намерена баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарке от партии Батькивщина.

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