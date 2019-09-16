РФ протащила на конференцию по правам человека от ОБСЕ коллаборантов из Крыма

В совещании в области человеческого измерения в Варшаве участвуют представители аннексированной власти Крыма.

На совещание ОБСЕ в Варшаве Россия зарегистрировала коллаборантов ОБСЕ/Facebook

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РФ зарегистрировала для участия в мероприятиях ОБСЕ в области человеческого измерения В Варшаве ряд местных организаций и коллаборантов, которые будут представлять оккупационные власти Крыма. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Для участия в совещании зарегистрировались мощная группа украинских правозащитников, экспертов, общественных деятелей, дипломатов и тому подобное, отметил он.

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В то же время РФ и в этом году пытается "прорвать" дипломатическую изоляцию оккупированного ею Крыму. "Российская сторона правдами и неправдами зарегистрировала ряд местных организаций и коллаборационистов", - отметил он.

В списке таких лиц - Олег Габрииелян, Иван Абажер, Людмила Радева, Роман Чегринец, Эйваз Умеров, Руслан Баиров, Анастасия Гридчина, Ольга Леонова, Эдем Исмаилов, Эрвин Мусаев, Айше Шулакова, Мария Волконская, Яков Слуцкий и Чингиз Якубов.

Они представляют общественные организации и СМИ аннексированного Крыма, в том числе "администрацию мусульман Крыма".

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Сегодня в Варшаве начало работу Ежегодное совещание ОБСЕ по обзору имплементации обязательств государств-участников в человеческом измерении, которая продлится до 25 сентября.

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