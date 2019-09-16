Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Крыму нашли тело пропавшего год назад крымского татарина

Комментариев: 1
Молодой человек прошлым летом ушел из дома и не вернулся. Его тело через год нашли в лесу.
Крымские татары (архивное фото)
Крымские татары (архивное фото)
qtmm.org

В лесу возле села Залесное Бахчисарайского района в Крыму нашли тело крымского татарина Эйнара Эюпова, который пропал в августе 2018 года. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил крымскотатарский активист Сейдамет Мустафаев на странице в Facebook.

По его словам, труп нашла женщина, которая посла в лесу коз.

Мустафаев напомнил, что Эюпов Эйнар ушел из дома утром 6 августа 2018 года, после чего связь с ним прервалась. Все это время о нем ничего не было известно.

 

Напомним, что ранее в Крыму был найден убитым пропавший крымский татарин. Его убили и закопали в Бахчисарайском районе в селе Ароматное.

Перед этим в Крыму на берегу моря нашли труп крымского татарина Рашида Ягъяева. Убийцы прикрепили ему гирю на шею.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Крымские татары, Крым, смерть, убийство, аннексия Крыма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Сквозняк    16.09.2019, 18:27
Оценка:  +1
Сквозняк
Рузкий мир он такой.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь