В Крыму нашли тело пропавшего год назад крымского татарина

Молодой человек прошлым летом ушел из дома и не вернулся. Его тело через год нашли в лесу.

В лесу возле села Залесное Бахчисарайского района в Крыму нашли тело крымского татарина Эйнара Эюпова, который пропал в августе 2018 года. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил крымскотатарский активист Сейдамет Мустафаев на странице в Facebook.

По его словам, труп нашла женщина, которая посла в лесу коз.

Мустафаев напомнил, что Эюпов Эйнар ушел из дома утром 6 августа 2018 года, после чего связь с ним прервалась. Все это время о нем ничего не было известно.

Напомним, что ранее в Крыму был найден убитым пропавший крымский татарин. Его убили и закопали в Бахчисарайском районе в селе Ароматное.

Перед этим в Крыму на берегу моря нашли труп крымского татарина Рашида Ягъяева. Убийцы прикрепили ему гирю на шею.

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