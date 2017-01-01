Оккупанты хотят переименовать Крым
Оккупационные власти Крыма обсуждают идею закрепления за аннексированным полуостровом двойного названия “Республика Крым – Таврида“. Об этом пишут российские СМИ.
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Как сообщается, автором инициативы о переименовании украинского полуострова выступил глава так называемой “национально-культурной автономии крымских греков “Таврида“ Иван Шонус. По его мнению, использование двойного названия позволит закрепить за полуостровом российский статус.
Идею поддержал “вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте РФ“ Георгий Мурадов, который назвал ее достойной обсуждения.
Мне кажется очень значимой инициатива греков Крыма использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся добавление историческое, которое звучало бы как Республика Крым - Таврида, которое применялось в отношении Тавриды на протяжении многих-многих веков, - заявил Мурадов.
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“Вице-премьер“ оккупированного Крыма также напомнил, что в России несколько регионов уже имеют в своем официальном названии историческую часть: Северная Осетия - Алания, Республика Саха (Якутия).
Напомним, Курт Волкер заявил, что Россия оставит Крым так же, как СССР оставил Прибалтику. Главное придерживаться твердой позиции, и время всё расставит на свои места, - уверен американец.
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