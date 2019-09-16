"Закроем гештальт": Нацсовет отреагировал на решение суда по "112 Украина"
Читай также: Нацсовет внепланово проверит телеканал ZIK
Решение Шестого апелляционного суда по “112 Украина“ не нуждается в комментариях - оно полностью соответствует духу и букве закона. Об этом заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.
"Теперь Национальный совет закрывать свой гештальт о судьбе цифровых лицензий 5-ти региональных телеканалов, которые много лет ретранслируют “112 Украина“ вопреки условиям конкурса и собственным программным концепциям", - пояснил он.
Читай также: МВД задержало 30 человек из-за избиения журналистов 112-Украина
"Кстати, в этот четверг мы предварительно рассматривать результаты очередной проверки этих телеканалов на предмет выполнения своих программных концепций", - добавил Констинский.
Ранее телеканал "112 Украина" сообщил, что проиграл суд и скорее всего потеряет лицензию на вещание.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram