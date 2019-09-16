"Закроем гештальт": Нацсовет отреагировал на решение суда по "112 Украина"

В Нацсовете по теле- и радиовещанию уверены, что решение было принято в духе и букве закона.

Телеканал Украина действительно может закрыться Телеканал Украина/Facebook

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Решение Шестого апелляционного суда по “112 Украина“ не нуждается в комментариях - оно полностью соответствует духу и букве закона. Об этом заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

"Теперь Национальный совет закрывать свой гештальт о судьбе цифровых лицензий 5-ти региональных телеканалов, которые много лет ретранслируют “112 Украина“ вопреки условиям конкурса и собственным программным концепциям", - пояснил он.

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"Кстати, в этот четверг мы предварительно рассматривать результаты очередной проверки этих телеканалов на предмет выполнения своих программных концепций", - добавил Констинский.

Ранее телеканал "112 Украина" сообщил, что проиграл суд и скорее всего потеряет лицензию на вещание.

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