Водителю не подошла копия удостоверения об инвалидности, и он высадил девочку на незнакомой ей остановке.

Водитель маршрутки Левобережный-3 - Западный в Днепре выгнал из салона авто 13-летнюю девочку с инвалидностью. Об этом со ссылкой на маму девочки сообщает сайт Днепр Вечерний в понедельник, 16 сентября.

Маршрутчику якобы не подошла копия удостоверения об инвалидности детства. Это был последний рейс данного маршрута, но водитель все равно высадил ребенка на незнакомой улице в темное время.

"Сегодня мою дочку 13-ти лет водитель выкинул из маршрутки, потому что его не устроила копия удостоверения об инвалидности детства! Все это произошло в маршрутке 58. Потребовал оригинал, объяснив это тем, что ксерокопия - это просто бумажка. До сегодняшнего дня копия всегда подходила, да и давать ребенку оригинал удостоверения - нецелесообразно. Все присутствующие в маршрутке пытались заступиться за дочку, но водитель проявил максимальную бесчеловечность и высадил ее на незнакомой ей улице в полной темноте! Дочка испугалась и вся в слезах позвонила мне. Позже оказалось, что это был последний автобус, при этом водитель знал это! И выкинул девочку одну поздним вечером!" - написала мать девочки.

Cмотрите фотогалерею: Девочку с инвалидностью выгнали из последней маршрутки в Днепре

Напомним, что ранее в киевской маршрутке произошла жесткая драка между двумя женщинами.

Также сообщалось, что во Львове дверь маршрутки сломала женщине руку.

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