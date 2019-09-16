"Укроборонпром" нужно избавить от непрофильных активов и превратить в холдинг - Абромавичус

Для эффективной работы концерн должен превратиться в современную холдинговую компанию, уверен его глава.

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Государственный концерн “Укроборонпром“ должен быть преобразован в холдинговую компанию, владеющую акциями оборонных предприятий. При этом с его баланса нужно убрать непрофильные активы. Такое мнение в интервью “The Page“ высказал генеральный директор “Укроборонпрома“ Айварас Абромавичус.

По его словам, первоочередными задачами на посту для него являются централизация, инвентаризация и корпоратизация. Итогом этого должно стать превращение концерна в холдинговую компанию.

Холдинг станет мощным корпоративным центром с качественным персоналом в финансах, закупках, юридическом обслуживании. Мы намерены стать активным субъектом в переговорах с Минобороны по государственному оборонному заказу. Должны стать двигателем реструктуризации и модернизации отдельно взятых предприятий, начать привлекать иностранных и местных инвесторов в совместные предприятия, - заявил Абромавичус.

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При этом директор концерна настаивает на необходимости избавиться от непрофильных активов, которые следует передать на баланс местных властей:

Мы не должны управлять детскими садами, школами, бассейнами и другими объектами. Сейчас на балансе компании “Укроборонпром“ находится 20 тысяч зданий и сооружений, - сообщил Абромавичус.

Напомним, в СНБО хотят переподчинить Укроборонпром. Предприятие ждет оптимизация, назначен новый руководитель, который формирует новую команду.

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