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Зеленский уволил 13 из 14 глав РГА Ивано-Франковской области

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Также своего поста лишился глава Каховской РГА Херсонской области.
Зеленский уволил 13 из 14 глав РГА на Прикарпатье
Зеленский уволил 13 из 14 глав РГА на Прикарпатье
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав 13 из 14 районных государственных администраций Ивано-Франковской области. Соответствующие распоряжения 16 сентября были обнародованы на сайте главы государства.

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В частности должностей лишились руководители Тлумацкой, Тисменицкой, Снятинской, Рожнятовской, Рогатинской, Надворнянской, Косовской, Коломыйской, Долинской, Городенковской, Галицкой, Верховинской и Богородчанской РГА. Причина – окончание срока полномочий предыдущего президента.

Кроме того, Зеленский уволил председателя Каховской райгосадминистрации Херсонской области.

Напомним, Зеленский представил главу Днепропетровской ОГА. Им оказался харьковский бизнесмен, женатый на россиянке

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Теги: Зеленский, Ивано-Франковская область, райгосадминистрация, увольнение
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