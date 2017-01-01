Зеленский уволил 13 из 14 глав РГА Ивано-Франковской области
Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав 13 из 14 районных государственных администраций Ивано-Франковской области. Соответствующие распоряжения 16 сентября были обнародованы на сайте главы государства.
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В частности должностей лишились руководители Тлумацкой, Тисменицкой, Снятинской, Рожнятовской, Рогатинской, Надворнянской, Косовской, Коломыйской, Долинской, Городенковской, Галицкой, Верховинской и Богородчанской РГА. Причина – окончание срока полномочий предыдущего президента.
Кроме того, Зеленский уволил председателя Каховской райгосадминистрации Херсонской области.
Напомним, Зеленский представил главу Днепропетровской ОГА. Им оказался харьковский бизнесмен, женатый на россиянке
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