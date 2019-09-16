Прокуратура допросила Сенцова и Кольченко - СМИ
Прокуратура Крыма допросила освобожденных из России украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Они были сегодня в прокуратуре", - сказал он.
По его словам, с Сенцовым и Кольченко были проведены следственные действия.
Также он сообщил, что оба освобожденных дали важные показания, которые будут приобщены к материалах уголовных производств.
Пресс-служба прокуратуры Крыма пока никак не комментирует эту информацию.
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Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".
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