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Прокуратура допросила Сенцова и Кольченко - СМИ

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Оба освобожденных украинца дали важные показания, которые будут приобщены к материалах уголовных производств.
Александр Кольченко и Олег Сенцов
Александр Кольченко и Олег Сенцов

Прокуратура Крыма допросила освобожденных из России украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Они были сегодня в прокуратуре", - сказал он.

По его словам, с Сенцовым и Кольченко были проведены следственные действия.

Также он сообщил, что оба освобожденных дали важные показания, которые будут приобщены к материалах уголовных производств.

Пресс-служба прокуратуры Крыма пока никак не комментирует эту информацию.

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Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

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Теги: прокуратура, допрос, Сенцов, Кольченко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
П    16.09.2019, 20:17
Оценка:  0
П
А кудлатый в ГБР так и не появился?
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