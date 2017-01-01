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Кличко и Ткаченко инициируют аудит работы КГГА

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Депутат хочет найти нарушения в работе городской администрации, мэр – доказать, что нарушений не было.
Ткаченко и Кличко инициируют проверки в КГГА
Ткаченко и Кличко инициируют проверки в КГГА
Фото из Фейсбук

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Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Государственную аудиторскую службу с просьбой осуществить финансовый аудит деятельности структур Киевской городской госадминистрации, коммунальных предприятий и других подразделений за период 2015-2019 годов. Об этом сообщает сайт городского головы Киева.

Учитывая информацию, которая распространяется в СМИ, о якобы бюджетных злоупотреблениях в городе Киеве, обращаюсь к вам касательно осуществления Государственной аудиторской службой проверки и анализа фактического состояния дел относительно законного и эффективного использования коммунальных средств и имущества, других активов, правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности финансовой отчетности, функционирования системы внутреннего контроля, - говорится в сообщении.

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За несколько часов до этого народный депутат от “Слуги народа“ Александр Ткаченко, претендующий на пост городского головы Киева, заявил на своей странице в Фейсбук, что обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой провести аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко, КГГА и ее структур.

Напомним, Ткаченко объяснил, почему нужно поменять городскую власть в Киеве.

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Теги: Кличко, Ткаченко, аудит, КГГА
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