В Минэкономразвития назвали приоритеты в работе

Министр Милованов заявил, что ведомство сосредоточится на реформе рынка труда, привлечении инвестиций, рынке земли и экспорте.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сосредоточится на реформировании рынка труда, привлечении инвестиций в украинскую экономику, открытии рынка земли, развитии экспорта и увеличении международной торговли. Об этом рассказал министр Тимофей Милованов во время встречи с членами профильного комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, передает пресс-служба ведомства в понедельник, 16 сентября.

"Тимофей Милованов обозначил основные приоритеты дальнейшей работы и рассказал о запланированных реформах, в частности: реформировании рынка труда; привлечении инвестиций в украинскую экономику; открытии рынка земли; развитии экспорта и увеличении международной торговли", - говорится в сообщении.

Во время встречи речь шла об общих целях и направлениях работы, а также законопроектах экономического блока, которые сейчас находятся на рассмотрении Верховной Рады.

"Эти ключевые направления должны быть двигателем для дальнейшего экономического роста. В то же время, мы должны обеспечить постоянный общественный контроль, должны быть честными и прозрачными, чтобы каждый украинец понимал - мы работаем для него", - сказал Милованов.

Напомним, что ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что новое правительство намерено провести "полную инвентаризацию страны", и, в частности, существенно укрепить экономику и развить инфраструктуру.

Также в Минобороны заявили, что для военной политики Украины важна ценность жизни военнослужащих, внедрение стандартов НАТО и борьба с коррупцией.

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