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В Житомире горел троллейбус с пассажирами

Комментариев: 1
Пожар в троллейбусе удалось быстро ликвидировать. Очевидцы сообщают, что людей эвакуировали через окна.
На месте пожара осталась большая лужа
На месте пожара осталась большая лужа
zhitomir.info

В понедельник, 16 сентября, на конечной остановке Гидропарк в Житомире загорелся троллейбус, внутри которого находились пассажиры. сообщает Житомир.info.

Отмечается, что происшествие случилось около 15:00. В троллейбусе в момент пожара находились пассажиры.

В патрульной полиции Житомирской области отметили, что, очевидно, возгорание удалось оперативно потушить.

"Вызов относительно события на "102" поступил в 15.32. Через несколько минут, в 15.38, экипаж уже был на месте происшествия, однако ни транспортного средства, ни очевидцев там уже не было. О следах пожара свидетельствовала лишь пена на земле", - сообщила старший инспектор управления патрульной полиции в Житомирской области Татьяна Носадчук.

Житомирское трамвайно-троллейбусное управление не сообщало о происшествии у себя на сайте.

 

Ранее сообщалось, что в Харькове женщина упала с крыши троллейбуса. Она ремонтировала дуги и по неосторожности упала с крыши. 

А в Виннице столкнулись трамвай и троллейбус, несколько человек пострадали.

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Теги: пассажиры, Житомир, пожар, троллейбус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bertal    16.09.2019, 21:21
Оценка:  0
bertal
Сколько троллейбусу лет? Его хоть раз кто -то ремонтировал? Во всем обвинят водителя, но все при этом понимают, что деньги на ремонт ушли на сторону. Таковы реалии нынешней "жизни"
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