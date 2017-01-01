Декларации военных прокуроров пока не рассекретят - НАПК

Главный военный прокурор отменил постановление о секретности деклараций, но в НАПК заявили, что не получали соответствующее постановление.

Национальное агентство по предупреждению коррупции сможет открыть доступ к декларациям о доходах военных прокуроров только после получения соответствующего постановления от Генпрокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба НАПК в понедельник, 16 сентября.

По словам председателя учреждения Александра Мангула, именно по такой процедуре происходило извлечение данных о декларациях военных прокуроров из публичного доступа.

"В 2017 году в Национальное агентство обратился тогдашний главный военный прокурор Анатолий Матиос с просьбой закрыть данные деклараций военных прокуроров. На постановлении есть гриф ограничения доступа, поэтому его детали я не могу разглашать", - сказал Мангул.

Он добавил, что для отмены этого решения агентство должно получить соответствующее постановление от действующего главного военного прокурора Виктора Чумака и рассмотреть его на заседании.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что декларации военных прокуроров сделали публичными.

Напомним, что Виктора Чумака назначили на должность главного военного прокурора 11 сентября.

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