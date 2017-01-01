В посольстве США осудили нападения на участников ХарьковПрайда

Представители посольства заявили, что посетили мероприятие, чтобы выразить свою поддержку. В ведомстве обеспокоены насилием в отношении участников Марша равенства.

В посольстве США в Украине заявили, что поддерживают ХарьковПрайд, но огорчены проявлениями насилия, которые произошли после мероприятия в отношении его участников. Об этом говорится в Twitter посольства в понедельник, 16 сентября.

"Все люди заслуживают равноправного и уважительного отношения к себе. Представители Посольства США посетили вчерашний ХарьковПрайд в знак поддержки темы мероприятия: "Харьков для всех. Безопасность для всех", - сказано в сообщении.

В посольстве также заявили, что их огорчает насилие, имевшее место после мероприятия, но в то же время отметили, что ценят усилия правоохранителей для защиты основных свобод участников прайда.

Напомним, что ранее в Харькове состоялся Марш равенства, в котором приняли участие больше двух тысяч человек.

Позже в сети появилось видео нападений праворадикалов на отдельных участников марша.

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