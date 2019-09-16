Малолетняя роженица в Ровно: появились подробности

Девочка, которая родила ребенка в 12 лет, вместе со всей семьей живет на свалке - семья зарабатывает на жизнь сортировкой мусора. 20-летний отец младенца живет в Закарпатской области.

В Ровно 12-летняя девочка родила ребенка. Подробности случившегося сообщает ТСН в понедельник, 16 сентября.

Такая юная мама в Ровенском перинатальном центре еще не рожала. Девочку доставили сюда со схватками, но неделю беременности, она не знала. Девочку сопровождала 27-летняя мать. Она сообщила, что дочь почти не понимает ни украинского, ни русского. Именно поэтому инструкции врачей женщина переводила девочке сама. Роды продолжались десять часов.

Послеродовых осложнений юная роженица не имеет, чувствует себя хорошо.

"Она приходит к ребенку, хочет его кормить грудью. Но у ребенка есть врожденный порок, который не позволяет использовать грудное молоко", - говорит заместитель главного врача по неонатологии Галина Ковалева.

Бабушка мальчика хочет забрать дочь с младенцем из больницы. Медики говорят, что рано, потому что новорожденного еще обследуют. Именно поэтому следят, чтобы роженица и бабушка с малышом не убежали.

Выписывать девочку некуда, потому что привезли роженицу со свалки. Скорую вызвал охранник. Среди гор мусора живет вся семья 12-летней роженицы. Они зарабатывают тем, что сортируют мусор. Среди взрослых - маленькие дети.

Девочка с семьей приехала сюда из Закарпатья недавно. Юный возраст будущей мамы здесь никого не удивлял.

"Моя жена тоже 13-летняя", - говорит житель Закарпатья Владимир Пап.

По их словам, папе новорожденного мальчика 20 лет. Он на Закарпатье, от ребенка не отказывается. Впрочем, его разыскивает ровенская полиция.

"Половые сношения с несовершеннолетним лицом, не достигшим 16 лет. Санкция - от пяти восьми лет лишения свободы", - говорит руководитель отдела коммуникации ГУ Нацполиции Ровенской области Антон Крук.

Пока же девочка с младенцем под присмотром медиков. В соцслужбах собирают информацию о маму и других детей, которые уже третий год живут посреди мусорного полигона. Дело в том, что до этого случая о них ни один работник предприятия не сообщал.

Напомним, что ранее в Казахстане женщина родила двух детей с разницей в два месяца.

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