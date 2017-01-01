Закон о столице: появились подробности

Проект закона предполагает создание райсоветов, которые получат часть полномочий горсовета, сокращение количества депутатов горсовета Киева и внеочередные выборы 8 декабря.

Стало известно, какие изменения к Закону о столице предлагают в Раде

Проекта закона О столице Украины - городе-герое Киеве появился на сайте Верховной рады в понедельник, 16 сентября. Сам законопроект был зарегистрирован 13 сентября.

Законопроект в Раду подала группа нардепов от Слуги народа. Согласно законопроекту, должности мера Киева и главы Киевской городской государственной администрации предлагается разделить. Кроме того, в документе предлагается провести 8 декабря текущего года внеочередные выборы мэра Киева.

Основные изменения

проведение внеочередных выборов 8 декабря;

восстановление районных советов;

районные советы получат часть полномочий городского совета;

должность главы Киеской городской государственной администрации (КГГА) несовместима с любыми другими должностями;

Киевский городской совет сокращается с 120 до 84 депутатов;

Границы районов столицы утверждаются Кабмином по предложениям Киевского городского совета, согласованным с районными в городе Киеве советами;

Районные в городе Киеве советы могут иметь собственную символику, которая утверждается Киевгорсоветом;

Глава районного в городе Киеве совета избирается соответствующим советом из числа его депутатов на срок полномочий совета тайным голосованием большинством депутатов от общего состава совета.

Напомним, что ранее глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что с начала работы Верховная Рада девятого созыва рассмотрела 110 законодательных инициатив.

Также сообщалось, что в Раду внесли проект госбюджета-2020.

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