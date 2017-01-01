Стало известно, когда появится список кандидатов в ЦИК

Разумков надеется, что предложения по новому составу ЦИК поступят в Раду от Зеленского уже на этой неделе.



Президент Владимир Зеленский может предложить Верховной Раде кандидатуры в новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) уже на этой пленарной неделе. Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала IСTV в понедельник, 16 сентября.

"По поводу ЦИК. Насколько мне известно, сегодня разные политические силы подают свои предложения. Президент будет определяться и предлагать тот или иной состав кандидатур Верховной Раде. Я надеюсь, что это произойдет на этой неделе. И мы с вами увидим полный перечень лиц, которые будут предложены парламентом в будущий состав ЦИК ", - сказал спикер Рады.

Разумков выразил надежду, что Верховная Рада проголосует за представление президента.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада досрочно уволила всех членов ЦИК. В Офисе президента заявили, что состав Центризбиркома был политически ангажированным.

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