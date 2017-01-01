Озвучена "формула Зеленского" по Донбассу

"Формула Зеленского" нацелена на прекращение войны на Донбассе за срок от полугода до года или переход к радикальным мерам.



Министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире телеканала IСTV в понедельник, 16 сентября, пояснил, в чем заключается условная "формула Зеленского" по прекращению войны на Донбассе.



Отвечая на вопрос о том, есть ли у Украины "формула Пристайко" или "формула Зеленского" по прекращению войны на Донбассе, он сказал: "Формулы Пристайко" нет. Есть условная "формула Зеленского", которая говорит о том, что мы сделаем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая на ожидания нашего, в первую очередь, народа".



"Например, мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек, это одна часть. Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону. Например, строить мост в Станице Луганской, чтобы люди не лазили с тачками… Мы были не один раз в этом месте, и президент Зеленский сам доходил. Мы можем попробовать сделать так, чтобы люди не должны были приезжать каждые 60 дней перерегистрироваться, чтобы получать ту несчастную пенсию, которую они получают, а сделать так, чтобы человек мог приехать один раз в год", - пояснил глава МИД.



При этом министр отметил, что условная "формула Зеленского" предполагает также, что если в ближайшее время не получится, реализовав различные меры, решить проблему с войной на Донбассе, тогда "мы должны перейти к каким-то новым радикальным мерам".







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Напомним, ранее глава МИД "На все про все у нас есть от полугода до года. И "формула Зеленского" завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная "формула Зеленского", - подчеркнул Пристайко.Напомним, ранее глава МИД рассказал о подготовке ряда предложений для облегчения жизни людей, которые живут на неподконтрольной части Донбасса.

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