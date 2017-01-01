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Премьер Чехии анонсировал встречу с Зеленским

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Андрей Бабиш намерен провести переговоры с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорк.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о намерении провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорк.
 
"Во время моего визита 22-28 сентября в Нью-Йорк на заседание ГА ООН, я планирую встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сообщил он.

Напомним, ранее посольство Украины в Праге потребовало извинений от чешского издания Cesk'y rozhlas из-за материала о президенте Украины Владимире Зеленском под названием Еврей во главе украинских фашистов.

В итоге редакция извинилась за публикацию, но изменила только ее заголовок.

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Теги: Чехия, встреча, Генассамблея ООН, Владимир Зеленский
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Источник: РИА Новости

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