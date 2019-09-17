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Не "всех на всех", а формула Зеленского: Пристайко объяснил план Зе по Донбассу

Комментариев: 5
Формула "всех на всех" не работает, власть использует "формулу Зеленского", которая пока четко не прописана, но скоро ее "быстренько набросают".
Пристайко раскрыл суть формулы Зеленского по Донбассу
Пристайко раскрыл суть формулы Зеленского по Донбассу
миссия при НАТО

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Министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире ICTV заявил, что освобождение удерживаемых лиц по принципу "всех на всех" усложняется желанием включить в списки криминальных авторитетов и отсутствием полной информации о пропавших без вести.

"Знаете, есть идеальная формула "всех на всех", которая всем очень нравится, но на самом деле она не является жизнеспособной", - пояснил он.
 
"Нужно очень четко согласовать, кто эти "все на все". Когда в списках криминальные авторитеты, которые являются друзьями тех, кто находится с той стороны, а на самом деле эти люди не имеют никакого отношения к конфликту, тогда эти списки не согласовываются", - сказал он.

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Именно поэтому не состоялся запланированный процесс обмена "208 на 69". Глава МИД также отметил, что есть серьезная проблема с пропавшими без вести.

"Около 400-500 украинцев все еще считаются пропавшими без вести. Чтобы точно знать, живы ли они еще, в тюрьмах, пропали без вести и, к сожалению, их нет среди живых, нужен доступ к тюрьмам", - пояснил Пристайко.
 
Министр при этом отметил, что условная "формула Зеленского" для урегулирования конфликта на Донбассе предусматривает осуществление властью шагов, которые соответствуют ожиданиям народа Украины, пишет "Укринформ".

Это означает, что Украина попытается вызволить из плена всех наших сограждан и пытаться "ментально, посланиями и символами" дотянуться до нашего народа, остался по ту сторону линии соприкосновения.

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В этом контексте Пристайко напомнил ремонте моста в Станице Луганской. Кроме того, президент  предлагает сделать так, чтобы люди на оккупированных территориях не должны были каждые 60 дней перерегистрироваться для получения пенсии, а могли делать это один раз в год.

"Такие шаги - это основа условной "формулы Зеленского". Если мы в ближайшее время не сможем, сложив все эти меры, решить проблему, тогда мы должны перейти к каким-то новым другим радикальным мерам", - отметил министр.

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"На все про все у нас есть от полугода до года. А заканчивается "формула Зеленского" фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры и каждый день просыпаться и читать, кого застрелил снайпер, и кто где погиб", - сказал Пристайко.

В то же время в письменном виде "формулы Зеленского" не существует, поэтому она не очень четкая. По словам министра, ему предстоит встретиться с президентом и "набросать ее быстренько".

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"Какими могут быть радикальные шаги? Я вам скажу, что президент - это Верховный главнокомандующий. У него, в конце концов, нет другого выхода, как защищаться до конца - это наше государство, у нас другого нет", - резюмировал глава МИД.

Напомним, ранее архиепископ Климент обратился к Владимиру Зеленскому по поводу обмена пленными.

 

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Теги: Украина-Россия, МИД Украины, обмен пленными, Пристайко, Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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smarkov    17.09.2019, 11:06
Оценка:  +1
smarkov
Два вопроса:1-й- по женевской конвенции о населении на оккупированной земле должен заботиться оккупант.2-й - если достаточно много людей получит возможность получать сразу две пенсии (укр.и рос в ОРДЛО) -тогда нет мотивации прекращать противостояние: ведь придет мир- значит, уйдет ОРДЛО-пенсия..
Vasya_iz_Ivanovo    17.09.2019, 11:28
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Получение заработанной пенсии - безусловное право пенсионера, ну или назовите конкретный закон по которому можно не платить, шо, нема - оттож!
Джо-кер    17.09.2019, 10:55
Оценка:  +1
Джо-кер
Будет радикально. Командные пункты и места базирования насыпать Ольхой, Точкой. Выживших кацапов зачистить.
nelci    17.09.2019, 10:17
Оценка:  -5
nelci
Если будет желание к обмену , любые сложности не проблема, если нет всегда найдется отмазка...
smarkov    17.09.2019, 10:57
Оценка:  +1
smarkov
Уточните, плз, чье желание должно быть? Если только с одной стороны - тогда это статья УК , а если с обеих - тогда вполне приемлемый, даже, можно сказать, полюбовный процесс
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