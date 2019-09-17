Не "всех на всех", а формула Зеленского: Пристайко объяснил план Зе по Донбассу
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Министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире ICTV заявил, что освобождение удерживаемых лиц по принципу "всех на всех" усложняется желанием включить в списки криминальных авторитетов и отсутствием полной информации о пропавших без вести.
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Именно поэтому не состоялся запланированный процесс обмена "208 на 69". Глава МИД также отметил, что есть серьезная проблема с пропавшими без вести.
Это означает, что Украина попытается вызволить из плена всех наших сограждан и пытаться "ментально, посланиями и символами" дотянуться до нашего народа, остался по ту сторону линии соприкосновения.
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В этом контексте Пристайко напомнил ремонте моста в Станице Луганской. Кроме того, президент предлагает сделать так, чтобы люди на оккупированных территориях не должны были каждые 60 дней перерегистрироваться для получения пенсии, а могли делать это один раз в год.
"Такие шаги - это основа условной "формулы Зеленского". Если мы в ближайшее время не сможем, сложив все эти меры, решить проблему, тогда мы должны перейти к каким-то новым другим радикальным мерам", - отметил министр.
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"На все про все у нас есть от полугода до года. А заканчивается "формула Зеленского" фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры и каждый день просыпаться и читать, кого застрелил снайпер, и кто где погиб", - сказал Пристайко.
В то же время в письменном виде "формулы Зеленского" не существует, поэтому она не очень четкая. По словам министра, ему предстоит встретиться с президентом и "набросать ее быстренько".
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"Какими могут быть радикальные шаги? Я вам скажу, что президент - это Верховный главнокомандующий. У него, в конце концов, нет другого выхода, как защищаться до конца - это наше государство, у нас другого нет", - резюмировал глава МИД.
Напомним, ранее архиепископ Климент обратился к Владимиру Зеленскому по поводу обмена пленными.
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