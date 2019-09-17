Не "всех на всех", а формула Зеленского: Пристайко объяснил план Зе по Донбассу

Формула "всех на всех" не работает, власть использует "формулу Зеленского", которая пока четко не прописана, но скоро ее "быстренько набросают".

Читай также: Данилюк назвал "красную линию" для власти в переговорах по Донбассу Министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире ICTV заявил, что освобождение удерживаемых лиц по принципу "всех на всех" усложняется желанием включить в списки криминальных авторитетов и отсутствием полной информации о пропавших без вести.

"Знаете, есть идеальная формула "всех на всех", которая всем очень нравится, но на самом деле она не является жизнеспособной", - пояснил он.

"Нужно очень четко согласовать, кто эти "все на все". Когда в списках криминальные авторитеты, которые являются друзьями тех, кто находится с той стороны, а на самом деле эти люди не имеют никакого отношения к конфликту, тогда эти списки не согласовываются", - сказал он.

Читай также: Освобожденные моряки вернулись в Одессу Именно поэтому не состоялся запланированный процесс обмена "208 на 69". Глава МИД также отметил, что есть серьезная проблема с пропавшими без вести.

"Около 400-500 украинцев все еще считаются пропавшими без вести. Чтобы точно знать, живы ли они еще, в тюрьмах, пропали без вести и, к сожалению, их нет среди живых, нужен доступ к тюрьмам", - пояснил Пристайко.

Читай также: Папа Римский прокомментировал обмен пленными между Украиной и РФ

Министр при этом отметил, что условная "формула Зеленского" для урегулирования конфликта на Донбассе предусматривает осуществление властью шагов, которые соответствуют ожиданиям народа Украины, пишет "Укринформ".