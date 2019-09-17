В зоне ООС погиб боец, еще два получили ранения
Подразделения сепаратистов на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных были ранены, а 17 сентября один боец погиб.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник.
Враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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Обстрелы фиксировались возле Пищевика, Павлополя (дважды), Лебединского, Верхнеторецкого, Водяного (дважды), Опытного, Невельского, Николаевки, Марьинки, Красногоровки, Новотроицкого (дважды), Луганского (дважды), Новотошковского, Новолуганского (трижды), Новгородского, Крымского (дважды).
С начала текущих суток сепаратисты один раз открывали огонь – вблизи Новотроицкого и Железного.
Напомним, за сутки 15 сентября на Донбассе зафиксировали 16 обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда был ранен один боец ВСУ.
Как сообщалось, озвучена "формула Зеленского" по Донбассу.
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