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В зоне ООС погиб боец, еще два получили ранения

Комментариев: 3
Враг открывал огонь почти по всей линии разграничения сторон. Применялись запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм.
ВСУ понесли потери
ВСУ понесли потери
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных были ранены, а 17 сентября один боец погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник.

Враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Обстрелы фиксировались возле Пищевика, Павлополя (дважды), Лебединского, Верхнеторецкого, Водяного (дважды), Опытного, Невельского, Николаевки, Марьинки, Красногоровки, Новотроицкого (дважды), Луганского (дважды), Новотошковского, Новолуганского (трижды), Новгородского, Крымского (дважды).

С начала текущих суток сепаратисты один раз открывали огонь –  вблизи Новотроицкого и Железного.

Напомним, за сутки 15 сентября на Донбассе зафиксировали 16 обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда был ранен один боец ВСУ.

Как сообщалось, озвучена "формула Зеленского" по Донбассу.

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Теги: Донбасс, обстрел, ВСУ, Операция объединенных сил
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Комментариев (3)
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Rangol    17.09.2019, 09:49
Оценка:  +1
Rangol
Сами друг друга по пьяни постреляли, нажравшись боярышника и для получения звания Героя Урины.
fkrfyfan    17.09.2019, 09:18
Оценка:  +2
fkrfyfan
А каратели всу огонь не открывали?
Антибес    17.09.2019, 09:04
Оценка:  +2
Антибес
Ещё одна жертва аборта и алчности....
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