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В Макеевке в перестрелке у ночного клуба погибли два человека - соцсети

Комментариев: 3
Инцидент обсуждают пользователи соцсети.
Стрельба произошла возле ночного клуба "Шоколад"
Стрельба произошла возле ночного клуба "Шоколад"
elkom.dn.ua

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В поселке Красная Горка, входящего в состав оккупированной Макеевки (примыкает к Донецку с северо-востока) у ночного клуба “Шоколад“ произошла перестрелка, в ходе которой погибли два человека. 

Об этом сообщает паблик сторонников “русского мира“ “Инцидент Донецк“.

Подтверждающей информации от “полиции“ или “МВД“ квазиобразования “ДНР“ мы пока нет.

Стрельба произошла возле ночного клуба
Стрельба произошла возле ночного клуба "Шоколад"
Скриншот

Как сообщалось 10 сентября, под Ровно обстреляли авто и дом председателя ОТГ.

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Теги: Донбасс, стрельба, убийство, ночной клуб
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Комментариев (3)
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АХТИАР    17.09.2019, 09:26
Оценка:  0
АХТИАР
ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ КОГДА БЕЗВЛАСТИЕ
asfd0    17.09.2019, 09:30
Оценка:  0
asfd0
Сводки по Куеву почитай ИХТИАНДР.
Cowboychik    17.09.2019, 09:24
Оценка:  +1
Cowboychik
Это слухи. Что бы давать очную инфу, посылайте туда своих журналюг. Зачем фейки распространять?
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