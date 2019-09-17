В Макеевке в перестрелке у ночного клуба погибли два человека - соцсети

Инцидент обсуждают пользователи соцсети.

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В поселке Красная Горка, входящего в состав оккупированной Макеевки (примыкает к Донецку с северо-востока) у ночного клуба “Шоколад“ произошла перестрелка, в ходе которой погибли два человека.

Об этом сообщает паблик сторонников “русского мира“ “Инцидент Донецк“.

Подтверждающей информации от “полиции“ или “МВД“ квазиобразования “ДНР“ мы пока нет.

Стрельба произошла возле ночного клуба "Шоколад" Скриншот

Как сообщалось 10 сентября, под Ровно обстреляли авто и дом председателя ОТГ.

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