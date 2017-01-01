Зеленский и Путин могут встретиться в октябре, - СМИ

Источники сообщили журналистам примерную дату встречи президентов Украины и РФ.

Путин и Зеленский могут встретится в следующем месяце коллаж фотографий

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут провести личную встречу в октябре. Об этом сообщает российское издание Коммерсантъ.

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Сообщается, что 18 сентября в Минске проведут очередное заседание ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе. Если удастся принять некоторые решения, то встреча Зеленского и Путина состоится уже в следующем месяце.

Российская сторона надеется, что удастся согласовать сроки разведения войск и подписать единую редакцию “формулы Штайнмайера”.

Если это будет сделано, вероятность того, что первая встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в октябре - на саммите в “нормандском формате”, приблизится к 100%, - сообщил собеседник издания.

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Источник подтвердил, что на заседании ТКГ в Минске будут по сути готовить будущую встречу глав двух государств.

Напомним, озвучена "формула Зеленского" по Донбассу. "Формула Зеленского" нацелена на прекращение войны на Донбассе за срок от полугода до года или переход к радикальным мерам.

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