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“Брутальное преступление”: Зеленский и Аваков отреагировали на поджог дома Гонтаревой

Комментариев: 8
Президент обратился в профильные ведомства с требованием немедленно найти виновных.
Аваков и Зеленский пообещали оперативное расследование поджога
Аваков и Зеленский пообещали оперативное расследование поджога
скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский осудил давление на экс-главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву и поджег ее дома под Киевом. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Зеленский обратился в компетентные органы с требованием немедленно раскрыть эту провокацию. Он акцентировал на том, что в Украине каждый человек должен быть уверен в своей безопасности.

Пожар в доме бывшей главы НБУ - брутальное преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должны быть постоянными (в последнем случае решение может принимать только суд). Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации, - сообщили в пресс-службе президента.

На пожар в доме Гонтаревой отреагировал также министр МВД Арсен Аваков. Он пообещал, что органы правопорядка приложат максимум усилий для того, чтоб раскрыть это преступление.

Ночной поджог дома Гонтаревой - недопустим проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он - враг, который вредит своему государству. Полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника, - написал Аваков.

Напомним, под Киевом сожгли дом экс-главы НБУ Гонтаревой. По словам экс-главы НБУ, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор.

 

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Теги: Гонтарева, дом, поджог, Зеленский, Аваков
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Комментариев (8)
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Жрать    17.09.2019, 11:01
Оценка:  +1
Жрать
Заигрался квартальный говнюк в свою ненависть .
FPN    17.09.2019, 10:45
Оценка:  +1
FPN
А РАССЛЕДОВАТЬ ПРОСАДКУ ДОЛЛАРА В ТРИ РАЗА РАССЛЕДОВАТЬ НЕ НАДО?!!!!!!!
Николай510    17.09.2019, 10:30
Оценка:  -1
Николай510
"криминальное давление" на воровку?
Жрать    17.09.2019, 11:01
Оценка:  +1
Жрать
Кто , что и у кого украл. Или факты приведите, или завалите свое хлябало .
smarkov    17.09.2019, 11:25
Оценка:  0
smarkov
Факты в студию, плиз ... Постановления суда - хотя бы об открытии дела, материалы расследований... А если на словах - то и Вы ведь небезгрешны, иль с Библией не согласны? Значит, тогда и Ваше имущество можно сжечь. В стране, в которой начнут оправдывать охоту на ведьм, демократии не будет никогда...
i-dundel    17.09.2019, 10:28
Оценка:  +3
i-dundel
В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов- Вы серьезно или пошутили?
Тут в безопасности чебя чувствуют только воры, и чем крупенее, тем спокойнее
asfd0    17.09.2019, 10:17
Оценка:  +2
asfd0
А развалить банковскую системму и вывести пол бюджета за границу - это не “Брутальное преступление”?
Жрать    17.09.2019, 11:02
Оценка:  +2
Жрать
Разве банковская система развалена ? Наоборот, она сейчас очень стабильна. Хотя клоунская власть начала ее раскачку.
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