“Брутальное преступление”: Зеленский и Аваков отреагировали на поджог дома Гонтаревой

Президент обратился в профильные ведомства с требованием немедленно найти виновных.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил давление на экс-главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву и поджег ее дома под Киевом. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Зеленский обратился в компетентные органы с требованием немедленно раскрыть эту провокацию. Он акцентировал на том, что в Украине каждый человек должен быть уверен в своей безопасности.

Пожар в доме бывшей главы НБУ - брутальное преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должны быть постоянными (в последнем случае решение может принимать только суд). Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации, - сообщили в пресс-службе президента.

На пожар в доме Гонтаревой отреагировал также министр МВД Арсен Аваков. Он пообещал, что органы правопорядка приложат максимум усилий для того, чтоб раскрыть это преступление.

Ночной поджог дома Гонтаревой - недопустим проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он - враг, который вредит своему государству. Полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника, - написал Аваков.

Напомним, под Киевом сожгли дом экс-главы НБУ Гонтаревой. По словам экс-главы НБУ, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор.

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