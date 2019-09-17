“Я 100% видела”: Мажорка, сбившая в Харькове 4 человек, нелепо оправдалась

Водительница элитного автомобиля сообщила, что ее сбил с толку другой автомобиль.

Девушка говорит, что ее сбил с толку другой автомобиль Нацполиция

В сети показали видео с места аварии в Харькове, виновницей которой стала 23-летняя девушка на кабриолете Audi TT. Ролик опубликовало сообщество "Типичное ХТЗ".

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На видеоролике видно, что девушка рассказывает свою версию событий. По ее словам, она не справилась с управлением транспортного средства не по своей вине. Девушка говорит, что перед ней якобы поворачивало другое авто, которое сбило ее с толку.

Я 100% видела - она поворачивала, - утверждает виновница ДТП.

Именно поэтому она свернула на тротуар и сбила четверых женщин. Также не видео видно, как пострадавших в результате ДТП кладут на носилки и готовят к госпитализации.

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Напомним, в Харькове 23-летняя мажорка на Audi сбила 4 человек. По предварительной информации, девушка не справилась с управлением транспортного средства, в результате чего был осуществлен наезд на пешеходов, которые двигались по тротуару. В момент аварии она была трезвой.

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