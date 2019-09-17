Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Я 100% видела”: Мажорка, сбившая в Харькове 4 человек, нелепо оправдалась

Комментариев: 2
Водительница элитного автомобиля сообщила, что ее сбил с толку другой автомобиль.
Девушка говорит, что ее сбил с толку другой автомобиль
Девушка говорит, что ее сбил с толку другой автомобиль
Нацполиция

В сети показали видео с места аварии в Харькове, виновницей которой стала 23-летняя девушка на кабриолете Audi TT. Ролик опубликовало сообщество "Типичное ХТЗ". 

Читай также: В Одессе столкнулись две маршрутки: 19 пострадавших

На видеоролике видно, что девушка рассказывает свою версию событий. По ее словам, она не справилась с управлением транспортного средства не по своей вине. Девушка говорит, что перед ней якобы поворачивало другое авто, которое сбило ее с толку.

Я 100% видела - она поворачивала, - утверждает виновница ДТП.

Именно поэтому она свернула на тротуар и сбила четверых женщин. Также не видео видно, как пострадавших в результате ДТП кладут на носилки и готовят к госпитализации.

Читай также: Под Николаевом в тройном ДТП погибли два человека

Напомним, в Харькове 23-летняя мажорка на Audi сбила 4 человек. По предварительной информации, девушка не справилась с управлением транспортного средства, в результате чего был осуществлен наезд на пешеходов, которые двигались по тротуару. В момент аварии она была трезвой.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ДТП, Харьков, тротуар, наезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
trewqas    17.09.2019, 11:09
Оценка:  -1
trewqas
Я за то чтоб отпустить. Естественный отбор. Сто процентов не знает половину знаков, права с машиной подарили.
smarkov    17.09.2019, 10:46
Оценка:  -1
smarkov
Комментов нет - видать, штатным постерам портала еще не выдали методичек А вдруг эта овечка из ЗЕ-стада, а поткрпевшие убежденные сторонники Пороха? А ее тут обозвут преступницей? Ай-яй-яй - нехорошо... надо разобраться - может, и не виновата, вдруг...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь