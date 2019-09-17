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Мать до смерти избила младенца: детали трагедии в Харькове

Комментариев: 3
После двух месяцев в больнице малышка скончалась.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Харькове горе-мать до смерти избила свою новорожденную мать. Малышка скончалась после двух месяцев лечения в больнице. Горе-матери объявили подозрение.

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Сообщается, что девочка родилась слабой. Ее выписали из роддома через неделю после рождения. 

Девочка дома часто плакала. В мае этого года новорожденная начала сильно плакать. Мать подумала, что ребенок хочет кушать. Она пыталась накормить малышку, но та капризничала и отказывалась есть. 

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После этого в порыве эмоций женщина несколько раз ударила ребенка по лицу. У малышки образовался отек головного мозга. В больницу девочку увезли уже без сознания.

В конце июля ребенок скончался в больнице.

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, было утверждено сообщение о подозрении женщине в нанесении тяжких телесных повреждений дочери, которые привели к гибели младенца (ч. 2 ст. 121) Уголовного кодекса.

Напомним, на Волыни военнослужащая убила новорожденную дочь. Тело младенца, замотанное в полиэтилен и ткань, обнаружили закопанным рядом с домом горе-матери.

 

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Теги: горе-мать, убийство, младенец, отек мозга
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Комментариев (3)
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Адекваты    17.09.2019, 11:21
Оценка:  +2
Адекваты
Тварюку обмотать колючей проволокой и подвесить.Поить ,но не кормить..Пока не сдохнет!!!Дети-ангелы!!! Не нравится-отдай другим,тем,кто любить умеет!
Vesely_kotik    17.09.2019, 11:12
Оценка:  +1
Vesely_kotik
Шо за писаниа в начале ? горе-мать до смерти избила свою новорожденную мать.
Адекваты    17.09.2019, 11:22
Оценка:  +1
Адекваты
Редактор с бодуна. Сегодня в каждой статье ошибки.
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