В Беларуси заявили о схеме поставок оружия в Россию из Украины

На российской территории был изъят целый арсенал оружия: автоматы, пистолеты, винтовки, а также боеприпасы.

Глава таможни Беларуси рассказал о контрабанде оружия из Украины в Россию скриншот видео

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Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько заявил, что таможенная служба Беларуси совместно с Комитетом госбезопасности страны помогли раскрыть схему переправки оружия из Украины через Беларусь и Литву в Россию.

Об этом он сообщил телеканалу “Беларусь 1”.

“Мы совместно с Комитетом государственной безопасности отрабатывали информацию, когда из Украины транзитом через Республику Беларусь перемещались части оружия в Литву, и оттуда большими партиями перемещались в Российскую Федерацию”, — сказал Сенько.

По его словам, в Российской Федерации при завершении этой спецоперации было обнаружено большое количество оружия.

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“Это и автоматы, и пистолеты, и стрелковое оружие в виде винтовок, около 9 тыс. боеприпасов, целый арсенал был изъят спецслужбами на территории РФ”, — заявил таможенник.

Как сообщалось 6 сентября, Лукашенко назвал Россию “старшим братом“ и попросил “не нагибать“ Беларусь.

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