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В кафе Никополя избили прокурора и заборали его пистолет

Комментариев: 1
Сотрудник прокуратуры пытался разнять пьяную драку.
В кафе Никополя избили прокурора и заборали его пистолет
© depositphotos.com
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  • Злоумышленники скрылись, забрав с собой пистолет прокурора
В кафе Никополя избили прокурора и заборали его пистолет
Злоумышленники скрылись, забрав с собой пистолет прокурора
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В Никополе Днепропетровской области неизвестные избили прокурора, когда тот пытался остановить драку между посетителями кафе.

Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

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Инцидент произошел в одном из кафе Никополя. Пятеро неизвестных начали избивать одного из посетителей кафе - местного жителя.

В это время в кафе находился сотрудник местной прокуратуры, решивший остановить драку. Он совершил предупредительный выстрел из личного пистолета, который имел при себе. Однако, нападавших это не остановило, и они, оставив первую жертву, набросились на прокурора.

В результате обоих мужчин госпитализировали в местную больницу с ушибами и сотрясением головного мозга. Злоумышленники же скрылись в неизвестном направлении, забрав с собой пистолет прокурора.

Начато досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства совершения преступления и причастные лица.

Как сообщалось 16 мая, в Черкассах в магазинной очереди избили прокурора.

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Теги: стрельба, драка, Никополь, прокурор
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Комментариев (2)
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Кайдаш    17.09.2019, 11:19
Оценка:  -1
Кайдаш
Имея пистолет не прибить пару тройку пьяных придурков...
Люблю_Украину    17.09.2019, 11:21
Оценка:  -1
Люблю_Украину
потом лишиться должности и еще и сесть в тюрягу...норм перспективка для прокурора
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