Сотрудник прокуратуры пытался разнять пьяную драку.

Злоумышленники скрылись, забрав с собой пистолет прокурора

В кафе Никополя избили прокурора и заборали его пистолет

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В кафе Никополя избили прокурора и заборали его пистолет

В Никополе Днепропетровской области неизвестные избили прокурора, когда тот пытался остановить драку между посетителями кафе.

Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

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Инцидент произошел в одном из кафе Никополя. Пятеро неизвестных начали избивать одного из посетителей кафе - местного жителя.

В это время в кафе находился сотрудник местной прокуратуры, решивший остановить драку. Он совершил предупредительный выстрел из личного пистолета, который имел при себе. Однако, нападавших это не остановило, и они, оставив первую жертву, набросились на прокурора.

В результате обоих мужчин госпитализировали в местную больницу с ушибами и сотрясением головного мозга. Злоумышленники же скрылись в неизвестном направлении, забрав с собой пистолет прокурора.

Начато досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства совершения преступления и причастные лица.

Как сообщалось 16 мая, в Черкассах в магазинной очереди избили прокурора.

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