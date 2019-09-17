Разумков раскритиковал регламент Рады и анонсировал изменения

Спикер рассказал о недостатках регламента.

Разумков заявил, что будет менять регламент скриншот видео

Спикер Верховной Рады Украины девятого созыва Дмитрий Разумков заявил, что действующий регламент парламента не соответствует тем вызовам, которые перед ним ставят.

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Об этом глава ВР заявил в эфире телеканала ICTV в программе “Свобода слова”.

Разумков отметил, что регламент, который принимали много лет назад, не подходит для эффективной работы современной Верховной Рады. Его будут менять и спикер анонсировал существенные изменения.

Все прекрасно понимают сегодня, что регламент не соответствует тем вызовам, которые стоят перед Верховной Радой Украины, - заявил Разумков.

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Спикер также выразил надежду на внедрение наработок команды президента Зеленского, которые могли бы сделать работу парламента гораздо эффективнее.

Напомним, Разумков поздравил депутатов с рекордным рейтингом народного одобрения. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравил народных депутатов с тем, что доверие народа к парламенту выросло “почти в 10 раз“.

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