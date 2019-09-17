Разумков раскритиковал регламент Рады и анонсировал изменения
Спикер Верховной Рады Украины девятого созыва Дмитрий Разумков заявил, что действующий регламент парламента не соответствует тем вызовам, которые перед ним ставят.
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Об этом глава ВР заявил в эфире телеканала ICTV в программе “Свобода слова”.
Разумков отметил, что регламент, который принимали много лет назад, не подходит для эффективной работы современной Верховной Рады. Его будут менять и спикер анонсировал существенные изменения.
Все прекрасно понимают сегодня, что регламент не соответствует тем вызовам, которые стоят перед Верховной Радой Украины, - заявил Разумков.
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Спикер также выразил надежду на внедрение наработок команды президента Зеленского, которые могли бы сделать работу парламента гораздо эффективнее.
Напомним, Разумков поздравил депутатов с рекордным рейтингом народного одобрения. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравил народных депутатов с тем, что доверие народа к парламенту выросло “почти в 10 раз“.
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