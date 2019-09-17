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Разумков раскритиковал регламент Рады и анонсировал изменения

Комментариев: 1
Спикер рассказал о недостатках регламента.
Разумков заявил, что будет менять регламент
Разумков заявил, что будет менять регламент
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Спикер Верховной Рады Украины девятого созыва Дмитрий Разумков заявил, что действующий регламент парламента не соответствует тем вызовам, которые перед ним ставят.

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Об этом глава ВР заявил в эфире телеканала ICTV в программе “Свобода слова”.

Разумков отметил, что регламент, который принимали много лет назад, не подходит для эффективной работы современной Верховной Рады. Его будут менять и спикер анонсировал существенные изменения.

Все прекрасно понимают сегодня, что регламент не соответствует тем вызовам, которые стоят перед Верховной Радой Украины, - заявил Разумков.

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Спикер также выразил надежду на внедрение наработок команды президента Зеленского, которые могли бы сделать работу парламента гораздо эффективнее.

Напомним, Разумков поздравил депутатов с рекордным рейтингом народного одобрения. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравил народных депутатов с тем, что доверие народа к парламенту выросло “почти в 10 раз“.

 

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Теги: Разумков, регламент, изменения, ВР
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Комментариев (1)
Woodbrother    17.09.2019, 12:36
Оценка:  -1
Woodbrother
Ау! О чем это он? Никто никаких вызовов пере Раде не ставит. Рада-этот турбо принтер. Никому не нужны миллионы тупорылых законов. примите один, но хороший. Прочтите его вдумчиво, устраните все недостатки, посмотрите как он стыкуется с готовой законодательной базой страны, и потом голосуйте.
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