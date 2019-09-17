Смена риторики и некоторых позиций: Денисова объяснила успех Зеленского с Путиным
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"Обменный фонд" удалось увеличить благодаря тому, что риторика Владимира Зеленского отличается от риторики Петра Порошенко. Такое мнение омбудсмен Людмила Денисова высказала в интервью "Левый берег".
"Насколько мне известно, президенты Украины и РФ определили, кто из граждан попадает в этот список на освобождение. Мы занимались реализацией договоренностей между президентами", - отметила она.
"Сначала были 24 моряка ... Потом президент Зеленский смог договориться и увеличить эту цифру - он делал это лично", - сказала омбудсмен.
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Она подтвердила, что велись "разговоры, о которых мы не знаем". По словам Денисовой, более успешными переговоры Зеленского с Путиным, чем Порошенко с главой Кремля, были потому, что у Зеленского и Порошенко "разная риторика".
"Я думаю, что изменение некоторых позиций, о чем говорил президент Зеленский, сыграло важнейшую роль в достижении этой цели", - считает она.
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