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Смена риторики и некоторых позиций: Денисова объяснила успех Зеленского с Путиным

Комментариев: 1
Президент во время переговоров вел совсем другую риторику, чем Порошенко.
Зеленский сам уговорил Путина расширить списки на обмен
Зеленский сам уговорил Путина расширить списки на обмен
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"Обменный фонд" удалось увеличить благодаря тому, что риторика Владимира Зеленского отличается от риторики Петра Порошенко. Такое мнение омбудсмен Людмила Денисова высказала в интервью "Левый берег".

"Насколько мне известно, президенты Украины и РФ определили, кто из граждан попадает в этот список на освобождение. Мы занимались реализацией договоренностей между президентами", - отметила она.

"Сначала были 24 моряка ... Потом президент Зеленский смог договориться и увеличить эту цифру - он делал это лично", - сказала омбудсмен.

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Она подтвердила, что велись "разговоры, о которых мы не знаем". По словам Денисовой, более успешными переговоры Зеленского с Путиным, чем Порошенко с главой Кремля, были потому, что у Зеленского и Порошенко "разная риторика".

"Я думаю, что изменение некоторых позиций, о чем говорил президент Зеленский, сыграло важнейшую роль в достижении этой цели", - считает она.

Ранее Вадим Пристайко рассказал о сути формулы Владимира Зеленского по Донбассу.

 

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Теги: Порошенко, Зеленский, Путин, переговоры, РФ, Украина, обмен
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Комментариев (1)
PAINKILLER7    17.09.2019, 12:45
Оценка:  -1
PAINKILLER7
А как же ему еще с хозяином разговаривать.
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