Тест на наличие алкоголя в крови показал 1,43 промилле. Данный показатель превышает допустимую норму более чем в 7 раз.

В Киеве с погоней задержали пьяного работника СТО на чужой машине

В Киеве с погоней задержали пьяного работника СТО на чужой машине

В Киеве в ночь на вторник патрульные полицейские с погоней задержали пьяного сотрудника СТО, который на чужой машине устроил дорожную аварию при попытке скрыться.

Об этом сообщает Информатор 17 сентября.

Отмечается, что на Амурской площади патрульные обратили внимание на автомобиль Chevrolet Volt, который подозрительно ехал по проезжей части. При попытке его остановить, водитель проигнорировал требование полицейских и на высокой скорости попытался скрыться.

Читай также: В Борисполе парень с пистолетом и без прав устроил гонки с патрульными

“Полицейские начали преследовать автомобиль… Через некоторое время водитель Volt выехал на улицу Бурмистенка, а с нее на Васильковскую и продолжил движение в сторону станции метро Васильковская. В этот момент в попутном направлении ехал Peugeot Boxer. На подъезде к перекрестку с улицей Жуковского водитель микроавтобуса заметил погоню. В последний момент Chevrolet резко начал поворачивать на Жуковского и врезался в Peugeot“, – говорится в сообщении.

От удара обе машины вылетели за пределы проезжей части на тротуар. К счастью, обошлось без пострадавших.

Полицейские задержали водителя. Тест на наличие алкоголя в крови показал 1,43 промилле. Данный показатель превышает допустимую норму более чем в семь раз.

Также водитель Chevrolet рассказал патрульным, что данный автомобиль ему не принадлежит. Он работает на СТО неподалеку и эту машину привезли на ремонт. На мужчину были составлены административные материалы, а машина эвакуирована.

Похожий инцидент произошел в Киеве в январе нынешнего года. Тогда в Соломенском районе Киева пьяный работник СТО угнал автомобиль Mercedes из бокса. Полицейским пришлось устроить погоню за злоумышленником, чтобы его задержать.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram