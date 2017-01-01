Глава ОБСЕ признал, что для выборов на Донбассе нет условий
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Сейчас нет условий для проведения местных выборов на оккупированном Донбассе. Об этом заявил глава ОБСЕ Мирослав Лайчак в интервью BBC.
Поскольку Донбасс - это Украина, выборы можно организовать только тогда, когда украинская власть скажет, что есть для этого предпосылки.
"На сегодня я не вижу предпосылок для проведения свободных выборов с украинским законодательством на территориях, неподконтрольных власти", - пояснил он.
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При этом глава ОБСЕ поддерживает формулу Штайнмайера. "Это то, чего нам не хватало: интерпретация, как нам выполнить минские договоренности", - заявил Лайчак.
Возможность миротворческой миссии для Донбасса он при этом оценил скептически. "Не вижу конкретных шагов для создания такой миссии из-за двух несовместимых концепций", - пояснил глава ОБСЕ.
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Напомним, ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский и Владимир Путин смогут встретиться в октябре.
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