Глава ОБСЕ признал, что для выборов на Донбассе нет условий

При этом Лайчак поддерживает формулу Штайнмайера, так как считает, что она поможет выполнить Минские договоренности.

Лайчак видит, что пока выборы на оккупированной территории и не провести https://twitter.com/MiroslavLajcak

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Сейчас нет условий для проведения местных выборов на оккупированном Донбассе. Об этом заявил глава ОБСЕ Мирослав Лайчак в интервью BBC.

Поскольку Донбасс - это Украина, выборы можно организовать только тогда, когда украинская власть скажет, что есть для этого предпосылки.

"На сегодня я не вижу предпосылок для проведения свободных выборов с украинским законодательством на территориях, неподконтрольных власти", - пояснил он.

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При этом глава ОБСЕ поддерживает формулу Штайнмайера. "Это то, чего нам не хватало: интерпретация, как нам выполнить минские договоренности", - заявил Лайчак.

Возможность миротворческой миссии для Донбасса он при этом оценил скептически. "Не вижу конкретных шагов для создания такой миссии из-за двух несовместимых концепций", - пояснил глава ОБСЕ.

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Напомним, ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский и Владимир Путин смогут встретиться в октябре.

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