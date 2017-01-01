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Глава ОБСЕ признал, что для выборов на Донбассе нет условий

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При этом Лайчак поддерживает формулу Штайнмайера, так как считает, что она поможет выполнить Минские договоренности.
Лайчак видит, что пока выборы на оккупированной территории и не провести
Лайчак видит, что пока выборы на оккупированной территории и не провести
https://twitter.com/MiroslavLajcak

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Сейчас нет условий для проведения местных выборов на оккупированном Донбассе. Об этом заявил глава ОБСЕ Мирослав Лайчак в интервью BBC.

Поскольку Донбасс - это Украина, выборы можно организовать только тогда, когда украинская власть скажет, что есть для этого предпосылки.

"На сегодня я не вижу предпосылок для проведения свободных выборов с украинским законодательством на территориях, неподконтрольных власти", - пояснил он.

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При этом глава ОБСЕ поддерживает формулу Штайнмайера. "Это то, чего нам не хватало: интерпретация, как нам выполнить минские договоренности", - заявил Лайчак.

Возможность миротворческой миссии для Донбасса он при этом оценил скептически. "Не вижу конкретных шагов для создания такой миссии из-за двух несовместимых концепций", - пояснил глава ОБСЕ.

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Напомним, ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский и Владимир Путин смогут встретиться в октябре.

 

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Теги: Лайчак, формула Штайнмайера, ОБСЕ, Зеленский, Путин, РФ, Украина, Донбасс, выборы
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