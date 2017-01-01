“Это полная ахинея”: Гонтарева прокомментировала слухи вокруг поджога ее дома

Экс-глава НБУ прокомментировала громкие инциденты с участием ее имущества.

Бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что сегодня не видит преимуществ статуса политического беженца в Великобритании. Об этом она заявила в комментарии для Радио Свобода.

По ее словам, сегодня она абсолютно легально проживает и работает в Лондоне. Статус беженца никаким образом не повлияет на ее жизнь.

Я легально живу и работаю в Великобритании. Я не вижу, чем мне поможет статус беженца в этой стране, - отметила Гонтарева.

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Также она прокомментировала слухи о том, что поджог собственного дома под Киевом и автомобиля невестки организовала именно она, чтоб получить политическое убежище в Британии и избежать следствия в Украине.

Такую чушь даже не могу комментировать. Инцидентов со мной хватило бы уже на 20 политических беженцев, - добавила она.

Кроме того экс-глава НБУ назвала “ахинеей” слухи о том, что авто и дом поджег друг ее сына.

Какой друг?! Это полная ахинея! Пусть полиция наконец скажет свое слово, кто и зачем это делает, - сказала Гонтарева.

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Она также отметила, что не может точно сказать, кто заказал поджог дома и автомобиля. Между тем, угрозы поступали от Коломойского и Портнова. Все они, по словам Гонтаревой, были в публичной плоскости.

Также она рассказала, что сейчас находится дома после операций, которые ей пришлось пережить после ДТП.

У меня уже было две операции на ноге, сейчас я дома, меня отпустили из госпиталя на две недели к следующей операции. После этого предстоит еще одна операция, - добавила она.

Напомним, под Киевом сожгли дом экс-главы НБУ Гонтаревой. По словам экс-главы НБУ, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор.

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