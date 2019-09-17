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Ядовитая свадьба: Во Львове отравились гости ресторана

Комментариев: 2
Все пострадавшие – жители Львова. Они 14 сентября праздновали свадьбу в одном из ресторанов города.
Состояние пациентов медики определяют как стабильное
Состояние пациентов медики определяют как стабильное
Корреспондент.net

В одном из ресторанов Львова отравились пятеро человек во время празднования свадьбы. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 17 сентября.

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Отмечается, что накануне в полицию поступило сообщение о пяти госпитализированных в одну из львовских больниц с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция".

Как установили правоохранители, все пострадавшие - жители Львова, которые 14 сентября праздновали свадьбу в одном из ресторанов города. Состояние пациентов медики определяют как стабильное.

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По данному факту открыто уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм (ч.1 ст.325 УК Украины). Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

Напомним, мужчина попал в реанимацию с ботулизмом из-за копченой рыбы. Житель Черкасской области съел копченого толстолобика домашнего приготовления, а через несколько дней состояние здоровья мужчины резко ухудшилось.

 

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Теги: Львов, Отравления, свадьба, ресторан, рестораны, отравление, свадьбы, госпитализация, пострадавшие
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Комментариев (2)
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Антибес    17.09.2019, 14:17
Оценка:  0
Антибес
Нех было маринованную чупакабру жрать.Всё-равно на той земле людей практически нет,лишь мутанты-бандерлоги.Так что пусть травятся и дохнут хоть оптом хоть в розницу.
T-REX2    17.09.2019, 14:04
Оценка:  +1
T-REX2
ежики не свежие были
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