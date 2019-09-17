Ядовитая свадьба: Во Львове отравились гости ресторана
В одном из ресторанов Львова отравились пятеро человек во время празднования свадьбы. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 17 сентября.
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Отмечается, что накануне в полицию поступило сообщение о пяти госпитализированных в одну из львовских больниц с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция".
Как установили правоохранители, все пострадавшие - жители Львова, которые 14 сентября праздновали свадьбу в одном из ресторанов города. Состояние пациентов медики определяют как стабильное.
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По данному факту открыто уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм (ч.1 ст.325 УК Украины). Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.
Напомним, мужчина попал в реанимацию с ботулизмом из-за копченой рыбы. Житель Черкасской области съел копченого толстолобика домашнего приготовления, а через несколько дней состояние здоровья мужчины резко ухудшилось.
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