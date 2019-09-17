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На месте пожара в доме Гонтаревой нашли зажигательную ракету

Комментариев: 1
А вот версия с "коктейлем Молотова" пока не подтверждается.
На пожарище дома Гонтаревой нашли зажигательную ракету
На пожарище дома Гонтаревой нашли зажигательную ракету
Facebook Киевской полиции

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На месте пожара в доме экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой найдена зажигательная ракета и ряд других вещественных доказательств. Об этом сообщил руководитель отдела по коммуникациям Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, пишет “Интерфакс-Украина“.

При этом представитель полиции опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что пожар якобы был спровоцирован брошенным в дом “коктейлем Молотова“:

Не было коктейля Молотова. Мы нашли зажигательную ракету светошумовую и звуковую, и еще ряд вещественных доказательств, над которыми сейчас работает следственно-оперативная группа, - заявил Жукович.

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По его словам, пока не вполне понятно, была ли это военная ракета или самодельное устройство. Сейчас улики изучают эксперты-криминалисты.

Напомним, Коломойский считает, что поджог дома Гонтаревой выгоден ей самой. Теперь ее, скорей всего, не выдадут Украине.

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Теги: Гонтарева, пожар, ракета
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Комментариев (1)
asfd0    17.09.2019, 12:33
Оценка:  +4
asfd0
Неужели теперь в хрущёвку переедит?
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