На месте пожара в доме Гонтаревой нашли зажигательную ракету

А вот версия с "коктейлем Молотова" пока не подтверждается.

Читай также: Под Киевом сожгли дом экс-главы НБУ Гонтаревой

На месте пожара в доме экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой найдена зажигательная ракета и ряд других вещественных доказательств. Об этом сообщил руководитель отдела по коммуникациям Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, пишет “Интерфакс-Украина“.

При этом представитель полиции опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что пожар якобы был спровоцирован брошенным в дом “коктейлем Молотова“:

Не было коктейля Молотова. Мы нашли зажигательную ракету светошумовую и звуковую, и еще ряд вещественных доказательств, над которыми сейчас работает следственно-оперативная группа, - заявил Жукович.

Читай также: В киевской квартире Гонтаревой прошел обыск

По его словам, пока не вполне понятно, была ли это военная ракета или самодельное устройство. Сейчас улики изучают эксперты-криминалисты.

Напомним, Коломойский считает, что поджог дома Гонтаревой выгоден ей самой. Теперь ее, скорей всего, не выдадут Украине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.