Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

КСУ отказался рассматривать закон о люстрации

Комментариев: 0
В бывшем люстрационном комитете надеются, что судьи дотянут до дня окончания полномочий "судей Януковича".
Закон о люстрации пока решили отложить
Закон о люстрации пока решили отложить
Facebook КСУ

Читай также: "Аваков сам звонит, у Коломойского нет моего номера": ТОП-цитаты из интервью с Рябошапкой

Конституционный суд сегодня также решил не голосовать за отмену закона "Об очищении власти". Об этом написал в Facebook экс-глава общественного люстрационного комитета Егор Соболев. 

Он напомнил, что в субботу истекают полномочия трех судей, которых СМИ и общественность называют судьями "от Януковича", включая председателя КСУ Наталью Шапталу.

Читай также: Трубу признали не подпадающим под закон о люстрации

"Ненавистников принятого в результате Евромайдана закона в Конституционном суде будет меньше. Люстрационный закон впервые признал опасность для Украины коммунистической идеологии и связей с КГБ", - подчеркнул Соболев.

Он добавил, что этот же закон впервые открыл декларации чиновников и запретил пребывания на госслужбе тех, кто не может объяснить свое имущество, а также ограничил доступ к власти тысячам "первоклассных коррупционеров", - написал он.

Читай также: Люстрация по-зеленому. Реакция на идею Зеленского

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня КСУ должен был продолжить рассмотрение закон "Об очистке власти".

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Янукович, КСУ, суд, полномочия, закон о люстрации
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь