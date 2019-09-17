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Кортеж Зеленского разгневал пользователей сети

Комментариев: 18
В сети активно комментируют вчерашний инцидент с кортежем президента.
Ограничения не понравились автолюбителям
Ограничения не понравились автолюбителям
скриншот видео

Видео с кортежем президента, который встречал вчера главу Словацкой Республики Зузану Чапутову в аэропорту “Борисполь”, активно комментируют в социальных сетях.

Автор видео говорит, что для свободного передвижения президентского кортежа перекрыли несколько улиц. Движение транспорта в Борисполе и столице было затруднено.

Введенные для автотранспорта ограничения возмутили пользователей сети, усмотревших в этом нарушение их прав.

Интересно, а есть ли зелеботы, которые опаздывали в этот момент на регистрацию?, - пишет один из комментаторов.

Пользователь Роман Кулинский отметил, что патрульные стояли на всем пути до Борисполя и блокировали выезд на Бориспольскую трассу.

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Между тем, Управление государственной охраны предупреждало о введении ограничений для водителей за несколько дней до их введения.

Несмотря на то, что абсолютное большинство комментаторов негативно охарактеризовали действия кортежа Зеленского, практически идентичная практика перекрытия дорог на пути следования кортежей высоких гостей страны существует и в США, и в Германии, и во Франции, и в Канаде, и во многих других развитых странах мира.

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Напомним, необычный кортеж Зеленского комментируют пользователи сети. Также глава государства оригинально высказался во время встречи со студентами в Остроге.

 

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Теги: Кортеж, Зеленский, Чапутова, соцсети
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Комментариев (18)
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vadim137    17.09.2019, 14:05
Оценка:  -2
vadim137
Так зачем он в фильме показывал, что на велосипеде будет ездить, если "идентичная практика перекрытия дорог на пути следования кортежей высоких гостей страны существует и в США, и в Германии, и во Франции, и в Канаде, и во многих других развитых странах мира"
Вспышка_Справа    17.09.2019, 14:13
Оценка:  +1
Вспышка_Справа
В фильме была мечта или идея, как правильно. В жизни оказалось, что в стране есть масса уродов-порохоботов, которые реально могут убить Зеленского или его семью.
Вспышка_Справа    17.09.2019, 13:58
Оценка:  -3
Вспышка_Справа
Я заметил одно: с дороги на Кончу-Заспу исчезли парные патрули Нац. гвардии, которые там вдоль дороги парами ходили всё время правления Кровавого Хряка Вальцмана. В общей сложности, Вальцман для своей охраны вдоль дорог, ежедневно задействовал до батальона (400 человек) солдат.
Вспышка_Справа    17.09.2019, 14:14
Оценка:  +2
Вспышка_Справа
Прошу честных киевлян, которые ездят в сторону Кончи-Заспы прокомментировать мою информацию. Порохоботы тупо ставят минусы, как-будто, я написал неправду.
Voland1818    17.09.2019, 13:38
Оценка:  0
Voland1818
Нешановані потрохоботы, намажьте свои унылые высеры на рошеновский тортик и смачного вам )))))
ВосставшийИзБана    17.09.2019, 13:40
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Я так понял - у тебя примитивное бинарное мышление: кто не целует в зад твоего бога - тот порохобот.
T-REX2    17.09.2019, 13:47
Оценка:  -3
T-REX2
но ты своего регулярно,до мозолей на языке
ВосставшийИзБана    17.09.2019, 13:49
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Если ты думаешь, что ВСЕ вылизывают зад своему богу - то ты очень ошибаешься. Но еще больше бы ошибаешься в том, что Порошенко - мой бог.
Voland1818    17.09.2019, 13:50
Оценка:  -3
Voland1818
Примитивное мышление у потрохоботов - кто пишет против "боха Пэди" значит по-любому "из за поребрика" )))) А по поводу данной статьи -ЗЕ никогда не перекрывает трассу во время СВОИХ поездок. А вот встреча иностранных гостей это уже международный протокол и соблюдение всех норм безопасности для госте
Вспышка_Справа    17.09.2019, 13:56
Оценка:  -2
Вспышка_Справа
У этого ревнителя "истины" всегда так. Когда Вальцман и Ко. творили всяческую хрень, он молчал и не возмущался. Теперь, когда его называют порохоботом, он заявляет, что не поддерживал Вальцмана и вообще не любит евреев.
ВосставшийИзБана    17.09.2019, 13:58
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
1. Я и Вальцманом возмущался.
2. Я и при Вальцмане не любил евреев.
3. Мне предъявляют много обвинений. Очень часто - взаимоисключающих. Все зависит от ситуации. Главное - обвинить, в надежде, что я буду оправдываться.
Вспышка_Справа    17.09.2019, 14:16
Оценка:  +1
Вспышка_Справа
Вы знаете, не припоминаю я ваших "возмущений" Вальцманом. Я честно пытаюсь, но не помню таких случае. Как Вы писали о вреде евреев, помню. Но комментариев против евреев: Этинзона-Кличко, Вальцмана-Порошенко, Гройсмана, Яценюка, мэра Днепра - Филатова, подельника Коломойши - Боголюбова, не было!
KIBARG    17.09.2019, 14:18
Оценка:  0
KIBARG
По себе судит
asfd0    17.09.2019, 13:36
Оценка:  +1
asfd0
разгневал НЕ пользователей сети а порохоботов.
ZETey_Ангел    17.09.2019, 13:08
Оценка:  -2
ZETey_Ангел
Ну что Любители клоунов! Зе Оказался Балаболом
Клоун как был так и остался! Далее будет
T-REX2    17.09.2019, 13:11
Оценка:  -2
T-REX2
да хоть на бульдозере ездит,лишь бы Рошена згноил
ВосставшийИзБана    17.09.2019, 13:17
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А кого потом будешь звать, чтобы этого фигляра сгноил?
Виталий__    17.09.2019, 13:21
Оценка:  +1
Виталий__
Не переживайте олигархи вырастят в телевизоре нового спасителя для бидломассы.
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