Кортеж Зеленского разгневал пользователей сети

В сети активно комментируют вчерашний инцидент с кортежем президента.

Видео с кортежем президента, который встречал вчера главу Словацкой Республики Зузану Чапутову в аэропорту “Борисполь”, активно комментируют в социальных сетях.

Автор видео говорит, что для свободного передвижения президентского кортежа перекрыли несколько улиц. Движение транспорта в Борисполе и столице было затруднено.

Введенные для автотранспорта ограничения возмутили пользователей сети, усмотревших в этом нарушение их прав.

Интересно, а есть ли зелеботы, которые опаздывали в этот момент на регистрацию?, - пишет один из комментаторов.

Пользователь Роман Кулинский отметил, что патрульные стояли на всем пути до Борисполя и блокировали выезд на Бориспольскую трассу.

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Между тем, Управление государственной охраны предупреждало о введении ограничений для водителей за несколько дней до их введения.

Несмотря на то, что абсолютное большинство комментаторов негативно охарактеризовали действия кортежа Зеленского, практически идентичная практика перекрытия дорог на пути следования кортежей высоких гостей страны существует и в США, и в Германии, и во Франции, и в Канаде, и во многих других развитых странах мира.

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Напомним, необычный кортеж Зеленского комментируют пользователи сети. Также глава государства оригинально высказался во время встречи со студентами в Остроге.

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