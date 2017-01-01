Те, кто развивает Украину: телевизионный спецпроект МХП о предпринимателях-инноваторах

Спецпроект "Мир возможностей" телеканала 24 и радио "Люкс FM", поддержанный украинским агроиндустриальным холдингом МХП, уже собрал два десятка историй успеха украинских предпринимателей-инноваторов.

"Мир возможностей" — проект о людях, которые преображают страну здесь и сейчас. Они ищут способ "как сделать" там, где другие придумывают причины "почему не следует делать". О людях, которые совершенствуют, развивают, изобретают и прославляют свою страну", — рассказали о целях масштабного телепроекта его авторы.

"МХП вместе с телеканалом 24 создал коммуникационную площадку "Мир возможностей". Она показывает всей стране истории успешных украинских предпринимателей, которые остались здесь и помогают становлению и модернизации своей страны", — рассказали в агроиндустриальном холдинге МХП, который поддержал этот спецпроект.

Евгений Эрик — изобретением его стартапа SolarGaps пользуются Apple, Google и Amazon, его заметили даже в NASA. Тарас Фитьо и Михаил Бойко — молодые студенты-предприниматели, которые решили производить ореховую пасту и теперь экспортируют ее Европейский Союз. Антон Авринский — основатель онлайн-сервиса по доставке медикаментов Liki24. Владимир и Сергей Клюсы — ученые отец и сын, разработавшие технологию производства органических фосфорных удобрений, которая повышает урожайность посевов на 30%.

Спецпроект "Мир возможностей" телеканала 24, радио "Люкс FM" и агроиндустриального холдинга МХП "Мир возможностей" открыт для всех предпринимателей: по этой ссылке каждый желающий может зарегистрироваться для участия в проекте, рассказать свою историю — о себе и своем бизнесе и показать на собственном примере открытые возможности для украинцев.